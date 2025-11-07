Zonguldak'taki cinayette flaş gelişme! Fuhuş çetesi yalan çıktı, olayın aslını muhtar açıkladı

Olay, 1 Kasım'da Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Coburlar Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre köy kahvesine gelen emekli polis Okan Özcan (32), bir anda elindeki av tüfeği ile etrafa ateş açmaya başladı. Tüfekten çıkan kurşunlarla kahvede bulunan Kasım Özcan, Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralandı.

Kasım Özcan

2 KİŞİ CANINDAN OLDU

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, ağır yaralanan Kasım Özcan ve Aydın Özbakış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Okan Özcan

TESLİM OLAN ZANLI TUTUKLANDI

Kahvehane baskınından sonra kaçan zanlı Okan Özcan, Çaycuma Adliyesi'nde tanıdığı bir polise teslim oldu. Hayatını kaybeden Özcan ve Özbakış'ın cenazeleri, köyde düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi. Zanlı Okan Özcan ise çıkarıldığı mahkeme tarafından "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Siyami ve Sevim Özcan

EVLATLIK OLDUĞUNU SENELER SONRA ÖĞRENMİŞ!

Katil zanlısı Okan Özcan'ın 32 yıl önce Siyami ve Sevim Özcan çifti tarafından evlatlık alındığı, durumundan 13 yaşında haberdar olunca ailesiyle husumet yaşamaya başladığı iddia edildi.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Saldırı sırasında kahvede bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan görgü tanığı Emrah Yıldırım, yaşananları anlattı. Katil zanlısının profesyonel bir şekilde ileri geri hareket ederek tüfeği ateşlediğini anlatan Yıldırım, şöyle dedi:

"Olay gecesi arkadaşlarımla birlikte içeride oyun oynuyorduk. Bir anda bir patlama sesi duydum. Biz genellikle kendi aramızda şakalaşır, birbirimize torpil atarız; bu yüzden önce şaka sandım. Ayağa kalktığımda tüfeğin namlusunu gördüm. İlk olarak Kasım Özcan’ın yere düştüğünü, ardından Aydın Özbakış’ın vurulduğunu gördüm. Gökhan arkadaşım beni kendine doğru çekti ve ikimiz birlikte yere yattık. O sırada içerideki diğer arkadaşlarımın da yere kapandığını fark ettim. Bir süre sonra ayağa kalktım, sandalyeyi atmaya yeltendim ama masaya takıldım. Zanlının profesyonelce, adım adım ilerleyerek ve geri geri hareket ederek dışarı çıktığını gördüm. Hemen ardından dışarı çıktığımda, geldiği aracı yolun ortasına çekip hızla uzaklaştığını fark ettim. Daha sonra yaralı arkadaşlarıma yardıma koştum. Komşulardan ip ve örtü istedim; Aydın Özbakış’ın yarasına tampon yaptık, Gökhan Göktaş’ın ayağına ip bağladık. Ardından 112’yi arayarak yardım istedik. Hiçbir şey sormadan, doğrudan ateş etmeye başladı. Tüfek sesinin yankısı hâlâ kulaklarımızdan gitmiyor. Yaşadığımız travma kolay atlatılacak gibi değil. Babam gibi sevdiğim bir insanı, kardeşim dediğim bir insanı kaybettim. Bu acının tarifi yok. Ben şahsen onunla bir husumet yaşamadım, ama arkadaşlarımın aralarında bir gerginlik olduğunu sonradan öğrendim."

"'FUHUŞ ÇETESİ' İDDİALARI RAHATSIZ EDİYOR"

Köy Muhtarı İlkay Günsan, yaşanan olayın şokunu yaşadıklarını ve zanlının iddialarından rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Adaletin yerinin bulmasını istediğini söyleyen Günsan şunları söyledi;

"1 Kasım akşamı köyümde istenilmeyen bir olay yaşadım. İki tane ölüm, iki tane de yaralı var. Acımız büyük. Gerçekten. Hani köyümün bu katilin bu şekildeki iddialarıyla anılmasını kesinlikle istemiyorum. Kelimelerim boğazıma düğümleniyor. Gerçekten acı bir olay. Hiçbir sebep neden olmadan böyle bir katliam yapması bunca insanların yardımcı olmasına rağmen bunu yapması. Hiçbir anlam veremedik. Veremiyoruz. Bir şeyler konuşuluyor, deniliyor. Bazı nedenleri, ailevi sorunları olduğu söyleniyor. Bunları ben yaşadım. Babası tarafından uzaklaştırma kararı alındı. Evlatlıktan reddedilme pozisyonuna geldi. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Ne sıkıntısı varsa tedavi edilmesi gerekiyorsa tedavi yöntemlerine başvurabilirdik ama yapamadık. Vicdanen rahatsızım. Köyümün bu şekilde isminin ‘fuhuş çetesi' diye anılmasından çok rahatsızım. Aile, acımız büyük. Aileler, üçer tane evlat öksüz kaldı. Adaletin yerini bulmasını tecelli etmesini umarım"

"HER ŞEYİ PLANLAMIŞ"

Zanlı Okan Özcan'ın annesi Sevim Özcan (69), oğlunun olaydan önce yanına gelerek "fuhuş" iddialarını dile getirdiğini söyledi. Kendisinden habersiz gizlice Okan Özcan tarafından konuşmaların videoya kaydedilip sosyal medya hesabından paylaşmasını da sonradan öğrenen Sevim Özcan, şöyle devam etti:

"Bilmiyordum ben onu. Haberim yoktu video alındığından. Her şeyi planlı yapmış o. Ben bilmiyordum. Eve yanıma geldi oğlum. Babam ‘seni satıyor' dedi. Kasım Özcan için ‘fuhuş yapıyor bilmiyor musun' dedi. Öyle öyle her şeyi konuştu. Bizi ‘reddediyormuşsunuz. Mahkemeyi geri çekin. İmza atacağız pazartesi günü' dedi. ‘Tamam' dedim ben. Karnının aç olup olmadığını sordum, ondan sonra kalktı gitti."

"EVLAT BU NASIL BİR ŞEY YA?"

Zanlıyı evlatlıktan reddetmek için dava açan baba Siyami Özcan, evlatlık edindikleri Okan Özcan’ın annesine dahi şiddet uyguladığını ve kendisini öldürmeye kalkıştığını iddia etti. Bir gün oğlunun kendisine saldırdığını, boğulmak üzereyken eşi Sevim Özcan’ın araya girip hayatını kurtardığını belirten Siyami Özcan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Evlat bu nasıl bir şey ya? Anasına, babasına böyle davranan evlat olur mu? Böyle bir şey kabul edilemez. Boğuyordu, ‘nefes alamıyorum’ diyorum, daha da bastırıyordu. Kedilerimiz vardı, onları çok severdi ama sonradan onlara bile kötü davranmaya başladı. ‘Bırak oğlum’ diyoruz, dinlemiyor. Her taraf pislik içindeydi. Evde sigara içmek yasaktı çünkü biz KOAH hastasıyız, ama o buna bile aldırmazdı. Bizi ne anne ne baba olarak görürdü. Son zamanlarda sürekli hakaret ediyor, küfrediyordu. Evde huzur kalmamıştı. Mecburen uzaklaştırma kararı aldırdım, 4-5 ay uzak tuttuk. Zaten evlatlıktan reddetmek için avukata başvurmuştum, dava son aşamadaydı.

"32 SENE BOYUNCA BAKTIM"

Adaletin yerini bulmasını istiyorum. En ağır cezayı alsın, bir daha dışarı çıkmasın. Nasıl 32 sene boyunca buna bakmışım, hizmet etmişim inanamıyorum. Çok nankör, vicdanı yok, insanlık duygusu yok. Böyle birine ‘insan’ denemez. Beni öldürmeye kalktı, sırf onu reddettim diye. Böyle birinin babası olmaktan utanç duyuyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu?”

"HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ AÇTI"

Saldırıda iki akrabası yaralanan Hüseyin Göktaş, olayın bir anda gerçekleştiğini belirtti. Olay anına şahitlik eden Göktaş, “O akşam maç vardı. Maçı izlerken aniden içeri bir katil girdi ve tetiği birdenbire çekti. Beş kişiyi hedef gözetmeden vurdu. İkisi içeride, ikisi dışarıdaydı. Ölen Kasım Özcan dışarıya yürüyerek çıktı. Benim kardeşim olan Hüseyin Göktaş da dışarı çıktı; kolu kopmak üzereydi. İçerideki yeğenimin diz kapağı parçalanmıştı. Yanında Aydın Özbakış, yani diğer yeğenimiz vardı; o da ağır yaralanmıştı ve ölmek üzereydi. Katil hiçbir şey söylemeden içeri girer girmez tetiği çekti. Sonrasında biz sağa sola kaçtık. Olayın ne olduğunu anlamak mümkün değildi; her şey 5-6 saniye içinde gerçekleşti” şeklinde konuştu.

"CİNAYETİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Öldürülen Kasım Özcan'ın oğlu K.Ö., zanlının eski polis olduğunu, ailesine şiddet uyguladığını ve saldırıyı planladığını iddia etti. K.Ö., zanlının "fuhuş" iddialarının cinayeti meşrulaştırma çabası olduğunu savundu. K.Ö., şöyle dedi:



