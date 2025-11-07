Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sapanca'da villada esrarengiz ölüm! Her şey otopsiyle ortaya çıkacak

Sapanca'da villada esrarengiz ölüm! Her şey otopsiyle ortaya çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir villada kalan Filistin uyruklu iki genç, odalarında ölü bulundu. Vücutlarında kesici veya delici alet izine rastlanmayan ikilinin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesinde bulunan bir sitenin içerisindeki villada kalan Filistin uyruklu 4 arkadaştan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen ve Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen iki kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sapanca'da villada esrarengiz ölüm! Her şey otopsiyle ortaya çıkacak - 1. Resim

HER ŞEY OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmayan ikilinin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hollanda’da yeni başbakan belli oldu! Koalisyon görüşmeleri başlıyorAral Şimşir hangi takımda, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım aday kadroya dahil oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fanatik balıkçı Avrupa maçı sonrası çıldırdı! Hamsinin kilosunu 25 TL'den sattı - 3. SayfaFanatik balıkçı Avrupa maçı sonrası çıldırdı!Zonguldak'taki cinayette flaş gelişme! Fuhuş çetesi yalan çıktı, olayın aslını muhtar açıkladı - 3. SayfaFuhuş çetesi yalan çıktı, muhtar gerçeği açıkladıİstanbul'da 50 milyon liralık büyük operasyon: 125 bin kaçak oyuncak ele geçirildi! - 3. Sayfaİstanbul'da kaçak oyuncak deposuna baskınİstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon! Gözaltılar var - 3. Sayfaİstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonElazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyor - 3. SayfaElazığ’da umutlu bekleyişte 3. gün: 250 kişi kayıp otizmli çocuğu arıyorFethiye'de feci kaza! Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı - 3. SayfaFethiye'de feci kaza! Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı
Sonraki Haber Yükleniyor...