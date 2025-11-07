Sapanca'da villada esrarengiz ölüm! Her şey otopsiyle ortaya çıkacak
Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir villada kalan Filistin uyruklu iki genç, odalarında ölü bulundu. Vücutlarında kesici veya delici alet izine rastlanmayan ikilinin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesinde bulunan bir sitenin içerisindeki villada kalan Filistin uyruklu 4 arkadaştan Yousef Zoabı (22) ve Samır Shahwan (27) sabah saatlerinde odalarında hareketsiz halde bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen ve Sapanca İlçe Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen iki kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
HER ŞEY OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK
Vücutlarında herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmayan ikilinin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Cenazeler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderilirken, konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.