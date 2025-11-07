Fethiye'de feci kaza! Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, freni patlayan kamyonun karşı şeride geçerek öğrenci servisine çarptı. Can pazarı yaşanan olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre 21'ç öğrenci 1'i öğretmen 22 kişi yaralandı.
Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halindeyken fren sistemi arızalanan S.D. idaresindeki 15 EH 760 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve içinde öğrencilerin bulunduğu B.T. idaresindeki 48 S 2880 plakalı servis minibüsüne çarptı.
22 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
