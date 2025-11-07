Fethiye'de feci kaza! Freni patlayan kamyon öğrenci servisine çarptı

Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halindeyken fren sistemi arızalanan S.D. idaresindeki 15 EH 760 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve içinde öğrencilerin bulunduğu B.T. idaresindeki 48 S 2880 plakalı servis minibüsüne çarptı.

22 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.