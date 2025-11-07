Türkiye'de kaç milyon üniversite öğrencisi var? YÖK istatistikleri açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), güncel öğrenci ve akademisyen istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de örgün öğretim, açık ve uzaktan öğretim dâhil olmak üzere toplam 6 milyon 715 bin 761 yükseköğretim öğrencisi bulunuyor.

Örgün öğretimde kayıtlı 3 milyon 714 bin 449 öğrencinin 2 milyon 571 bin 297’si lisans, 1 milyon 143 bin 152’si önlisans programlarında öğrenim görürken, açık ve uzaktan öğretime kayıtlı 3 milyon bin 312 öğrencinin 1 milyon 921 bin 32’si önlisans, 1 milyon 80 bin 280’i ise lisans programlarında öğrenimine devam ediyor.

Yükseköğretim sistemine kayıtlı 6,7 milyon öğrencinin 1 milyon 961 bin 195’i ikinci üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor. İkinci üniversite okuyan öğrencilerin 631 bin 542’si lisans, 1 milyon 329 bin 653’ü önlisans programına kayıtlı. İkinci üniversite okuyanlar hariç tutulduğunda güncel öğrenci sayısı 4 milyon 754 bin 566 kişi. Bunların 3 milyon 20 bin 35’i lisans, 1 milyon 734 bin 531’i önlisans programlarında öğrenim görüyor.

UYGULAMALI EĞİTİM YAYGINLAŞIYOR

Uygulamalı eğitim veren programlarda öğrenim gören öğrenci sayısı 2 milyon 9 bin 572’ye ulaştı. Bunlardan 1 milyon 179 bin 435’i lisans, 830 bin 137’si önlisans düzeyinde öğrenim görüyor. Lisans düzeyindeki uygulamalı programlar içerisinde en fazla öğrenci 132 bin 1 ile Tıp olurken, onu 89 bin 570 öğrenci ile Hemşirelik ve 87 bin 788 öğrenci ile onu Bilgisayar Mühendisliği takip ediyor. Önlisans düzeyinde ise 56 bin 615 öğrenci sayısı ile Bilgisayar Programcılığı yer alıyor. Onu 38 bin 729 öğrenci sayısı ile Muhasebe ve Veri Uygulamaları, 32 bin 156 öğrenci ile Bankacılık ve Sigortacılık programı izliyor.

UYGULAMALI MESLEKİ SAĞLIK PROGRAMLARINA KADINLARIN KATILIMI GÜÇLENİYOR

Verilere göre kadınlar özellikle sağlık alanındaki uygulamalı programlara yoğun ilgi gösteriyor. 2025 YKS’de kadın adayların en çok tercih ettiği lisans programı Ebelik, önlisans programı ise Tıbbi Sekreterlik oldu. Bu yıl ilk kez açılan "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" ön lisans programları, alanında en çok kadın öğrenciye sahip bölümler arasında yer aldı.

AKADEMİ GENÇLEŞİYOR, KADINLARIN AĞIRLIĞI ARTIYOR

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında toplam 186 bin 942 akademik personel görev yapıyor. Bunların 99 bin 172’si erkek, 87 bin 770’i kadınlardan oluşuyor. Böylece kadın akademisyenlerin oranı yüzde 47’e ulaşmış durumda. Bu oran 2018 yılında yüzde 43,6 idi.

Akademisyenlerin 82 bin 579’u 40 yaşın altında, 104 bin 363’ü ise 40 yaşın üzerinde bulunuyor. Buna göre 40 yaşından genç akademik personel sayısı oranı yüzde 44,2 oldu. Öte yandan 45 yaşından küçük akademik personel sayısı 114 bin 207, 45 yaşından büyük akademik personel sayısı ise 72 bin 735 olarak gerçekleşti. Böylece 45 yaşından genç akademisyen oranı yüzde 61,1’e yükseldi.