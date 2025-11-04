5G’nin babası Türk profesör tarihe geçti! Teknoloji dünyası sadece onu konuşuyor

Dünyada 5G teknolojisinin mimarı olarak tanınan Türk bilim insanı Prof. Dr. Erdal Arıkan, şimdi yeni bir çağın kapısını aralıyor. 5G devrimini başlatan Arıkan, “6G için çalışıyorum" diyerek, gelecek nesil iletişim teknolojisinin hazırlıklarını başlattı.

5G'NİN MİMARI TÜRK PROFESÖR

1958’de Ankara’da doğan Prof. Arıkan, lisansını California Institute of Technology (Caltech)’te tamamladı. Ardından Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de yüksek lisans ve doktora yaptı.

ABD’de akademik kariyerine devam edebilecekken, 1987’de Türkiye’ye dönerek Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. 2007 yılında icat ettiği “Kutupsal Kodlama” yöntemi, 5G teknolojisinin temel taşlarından biri haline geldi.

Huawei, Arıkan’ın teorisini 2018’de “kutup kodlarının babası” olarak onurlandırdığı özel bir madalya ile ödüllendirdi. Çinli teknoloji devi, Arıkan’ın geliştirdiği algoritmayı 5G standardına dahil ederek, dünya genelinde milyarlarca cihazın kullandığı bir teknolojiye dönüştürdü.

6G'NİN ALGORİTMALARI MÜHİM

“5G artık geçmişte kaldı” diyen Arıkan, şimdi 6G standartları üzerinde çalışıyor.

“Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi konularını da ekleyerek 6G için yeni kodlama yöntemleri geliştiriyorum. Önümüzdeki iki yıl içinde 6G’nin temel algoritmaları belirlenecek” dedi.

2030 yılına kadar 6G standardının tamamen tamamlanması öngörülüyor.

BİLGİ OTOYOLLARI UYARISI Yeni nesil iletişim teknolojilerini "bilgi otoyolları" olarak nitelendiren Arıkan, Türkiye’nin bu yarışta geri kalmaması gerektiğine değindi "Bilgi otoyollarını dünyayla eş zamanlı kurmazsak, ekonomimiz tıkanır, rekabet gücümüz zayıflar. 5G’nin abone başı maliyetini 200 dolar olarak tahmin ediyorum. Bu yatırım, verimlilik artışıyla kısa sürede kendini geri ödeyecek." Arıkan, genç bilim insanlarına da çağrıda bulundu: "Temel konuları çok iyi öğrenin, seçtiğiniz alanda olabildiğince derine inin. Ayrıca yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip edin ve kendi çalışmalarınızda bu teknolojiden yararlanın."

HUAWEİ'DEN ÖZEL MADALYA ALDI

Arıkan, iletişim teknolojisine yaptığı katkılardan dolayı Huawei tarafından özel bir madalyayla onurlandırıldı.

Şirket, Arıkan’a 26 Temmuz 2018’de Çin’in Shenzhen kentindeki merkezinde düzenlenen törende “5G kutup kodlarının babası” unvanıyla özel bir ödül sunmuştu.

KUTUP KODLARIYLA İLETİŞİMDE DEVRİME NEDEN OLDU

Arıkan’ın 2008 yılında yayımladığı “kutup kodları” teorisi, veri iletiminin hızını ve güvenilirliğini artırarak 5G teknolojisinin temelini oluşturdu.

Kutup kodları, Shannon sınırına ulaşabilen ilk kanal kodlama sistemi olarak, 5G’de veri aktarımını sıfır hata oranına yaklaştırdı.

Yeni teknoloji, 2016 yılında uluslararası standart belirleyici kuruluş 3GPP tarafından 5G’nin resmi kodlama şeması olarak kabul edildi.

Huawei, Arıkan’ın buluşunu endüstriyel uygulamaya taşıyarak, 5G ağlarının çekirdek yapısında kullanıma sundu. Böylece Türkiye’de geliştirilen bu algoritma, bugün milyarlarca cep telefonunda aktif olarak çalışıyor.

Törende Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei, madalyayı bizzat Prof. Arıkan’a takdim etti.

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Prof. Arıkan, “Bu ödülü almaktan büyük onur duyuyorum. Huawei mühendislerinin vizyonu ve teknik katkıları olmasaydı, kutup kodları 10 yıldan kısa sürede laboratuvardan bir standarda dönüşemezdi" dedi.