Ukrayna ordusunun koordinasyonu ve eğitiminden sorumlu ABD'li general Antonio Aguto'nun Mart 2024'te Almanya'dan Ukrayna'ya giderken gizli haritaları seyahat ettiği trende unuttuğu ortaya çıktı. ABD basınına yansıyan haberlere göre, yaşanan bir dizi olay sonrası ABD'li general emekli edildi.

ABD merkezli yayın kuruluşu The Hill’in aktardığına göre, Ukrayna ordusunun koordinasyonu, eğitimi ve teçhizat desteğinden sorumlu birimi yöneten ABD Ordusu Tümgenerali Antonio Aguto, 2024 yılında Almanya'dan Ukrayna'ya giderken gizli haritaları seyahat ettiği trende unuttu.

KRİTİK ÖNEM TAŞIYAN 'GİZLİ' HARİTALARI TRENDE UNUTTU

Pentagon Müfettişliği'nin cuma günü yayımlanan 56 sayfalık raporuna göre, Almanya’nın Wiesbaden kentindeki Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu’nu (SAG-U) yöneten Aguto, Mart 2024'te Almanya’dan Ukrayna’ya yaptığı seyahatte yanına 'gizli haritaları' da aldı. Son derece kritik önem taşıyan bu haritaların bir gün boyunca trende kaldığı, bir gün sonra ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından bulunup teslim alındığı bildirildi. Öte yandan raporda, normal şartlarda bu tür belgelerin kuryeler aracılığıyla taşındığı, ancak Aguto’nun o gün "inisiyatif alarak haritaları bizzat taşımayı tercih ettiği" belirtildi. Aguto'ya mevcut durumun Wiesbaden’e dönüşte bildirildiği aktarıldı.

ABDli generalden skandal hata! Gizli haritaları trende unuttu

BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞ

Raporda dikkat çeken bir diğer olay ise 13 Mayıs 2024’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen bir akşam yemeği oldu. The Hill’in aktardığı raporda Aguto'nun akşam yemeğinde aşırı alkol tüketimi sebebiyle üç kez yere düşerek başını çarptığı iddiası yer aldı. Yapılan tıbbi muayeneler sonucunda Aguto'nun beyin sarsıntısı geçirdiği doğrulandı.

Aguto ise ifadesinde iyi niyetle hareket ettiğini, o dönemde ABD Avrupa Ordusu Komutanı olan General Darryl Williams’ın alkol tüketimine ilişkin herhangi bir kısıtlama koymadığını söyledi. Sorumluluğu üstlendiğini de ifade etti.

ABD'li generalden skandal hata! Gizli haritaları trende unuttu

Pentagon Müfettişliği, Mayıs 2024'te anonim hesaplar aracılığıyla gelen ihbarlar sonrası başlattığı kurum içi soruşturmada 33 tanıkla görüştü. Ayrıca e-postalar, tıbbi kayıtlar ve resmi seyahat belgeleri incelendi. Mayıs 2024'te başlayan soruşturma dosyası Ağustos 2024'te Aguto'nun emekli edilmesiyle kapandı. ABD'de yaşanan skandal kısa sürede dış basın kaynaklarında geniş yankı uyandırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası