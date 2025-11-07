"Deprem paraları Süleyman Soylu Kültür Merkezi'ne harcandı" iddiası yalanlandı: Gerçek bambaşka çıktı

Düzce Belediyesi, yapımı tamamlanarak hizmete açılan "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" hakkında basında çıkan haberlerin asılsız ve mesnetsiz olduğunu kaydetti.

Bahse konu yapının Düzce Belediyesi sorumluluğunda ve isminin de "Süleyman Soylu Kültür Merkezi" olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

DERNEK ROMAN VATANDAŞLARA YÖNELİK

"Haberde açıklaması yer alan ödenek gerçekte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Düzce’de 23 Kasım depreminden etkilenen bölgelerde toplumsal dayanışma, afet bilinci ve sosyal rehabilitasyon faaliyetlerine hizmet edecek çalışmalar için kullanılmıştır. Habere konu olan merkezin asıl amacı, özellikle Roman vatandaşlarımıza yönelik toplumsal dayanışmanın artırılması ve vatandaşların sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır."

SÜLEYMAN SOYLU İLE ALAKASI YOK

Söz konusu tesisin adının inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" olarak yeniden düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Kapsam ve misyonu ile yapının tümü Düzce Valiliği sorumluluğuna devredilmiştir. Çalışma kapsamında herhangi bir kişi veya siyasi figür için özel bir harcama yapılmamıştır. Merkezde önceki dönem İçişleri Bakanı’mız Sayın Süleyman Soylu'nun ismi yer almamaktadır. Önceki dönem İçişleri Bakanı’mız, Belediye Başkanı’mıza bir mektup göndererek bu merkeze isminin verilmesini istememiştir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu haberde yer alan iddiaların gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, "Sayıştay raporlarında da belirtildiği üzere, proje 'afet sonrası toplumun yeniden yapılandırılması ve dayanıklılık artırma faaliyetleri' kapsamında değerlendirilmiş, tüm harcamalar şeffaf biçimde belgelenmiş ve yasal denetime tabi tutulmuştur" denildi.