Özel'in skandal sözleri siyaseti karıştırdı, Soylu rest çekti! "Özel'le muhatap olana köpek muamelesi yaparım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ümraniye mitinginde sarf ettiği tartışmalı sözlerin yankıları sürüyor. Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmalara yönelik ifadeleri, siyasetten sert tepkiler doğurdu. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Akın Gürlek Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Siyaset cephesinden gelen tepkiler ise hız kesmedi.

"BEN DE O KİŞİYE İT KÖPEK MUAMELESİ YAPARIM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Özel’in sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Özgür Özel’le bugünden sonra (bizden) kim muhatap olur, kim ilişki kurarsa, ‘Tayyip Erdoğan’ın iti köpeği’ sözünü kendi üzerine almış olur. Şahsen ben de o kişiye ‘it köpek’ muamelesi yaparım. Demedi demeyin” ifadelerini kullandı.

Özel’in sözleri, hem siyasi hem de hukuki boyutta tartışmaları alevlendirirken, Ankara ve İstanbul’daki siyaset kulislerinde yeni gerilimlerin fitilini ateşledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Özel, "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık" sözlerini sarf ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün ilimizin Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmanın bir bölümünde, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."