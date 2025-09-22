Marsilya PSG maçı ertelendi mi, ne zaman, hangi kanalda? Ligue 1 maçına hava şartları engeli!

Fransa Futbol Federasyonu ve Ligue 1 yönetimi Marsilya PSG maçının ertelendiğini duyurdu. Şimdi ise futbolseverler Marsilya PSG maçı ertelendi mi, ne zaman, hangi kanalda sorularını gündeme taşıdı.

MARSİLYA PSG MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Fransa Ligue 1’in 5. haftasında oynanması planlanan Marsilya - PSG karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Velodrome Stadı’nda 21 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 21.45’te başlaması planlanan mücadele, Bouches-du-Rhone Valisi Georges-François Leclerc’in kararıyla iptal edildi.

MARSİLYA PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Erteleme öncesinde Marsilya - PSG maçı Bein Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacaktı. Karşılaşmanın yeni tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.

MARSİLYA PSG MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Yetkililer Akdeniz üzerinden gelen şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtına nedeniyle bölgede ciddi güvenlik riski oluştuğunu belirtti.

Valilik açıklamasında taraftarların stadyuma ulaşımında yaşanabilecek sorunlar, maç sırasında hem futbolcular hem de seyirciler için ortaya çıkabilecek tehlikeler ve araç hareketliliğinin oluşturabileceği riskler gerekçe olarak gösterilerek Marsilya - PSG karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.