7 gollü maçta Can Uzun'un çabası yetmedi: Frankfurt'a büyük şok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 4. haftasında Union Berlin'i ağırladı.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçta Eintracht Frankfurt şok bir yenilgi aldı ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

OLİVER BURKE'DEN HAT-TRİCK

Union Berlin'de Oliver Burke, hat-trick yaparak maça damgasını vuran isim oldu. Burke'nin attığı 3 golün asisti de Andrej Ilic'ten geldi. Konuk ekibin diğer golü ise Ilyas Ansah'tan attı.

CAN UZUN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Frankfurt'un gollerini Nathaniel Brown, Can Uzun ve Jonathan Burkardt penaltıdan kaydetti.

Union Berlin bu galibiyetle 6 puanla 10. sıraya yükseldi. Frankfurt ise aynı puan ve averaj farklıyla 6. basamakta yer aldı.