Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 7 gollü maçta Can Uzun'un çabası yetmedi: Frankfurt'a büyük şok

7 gollü maçta Can Uzun'un çabası yetmedi: Frankfurt'a büyük şok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7 gollü maçta Can Uzun&#039;un çabası yetmedi: Frankfurt&#039;a büyük şok
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt, Bundesliga'da konuk ettiği Union Berlin'e 4-3 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 4. haftasında Union Berlin'i ağırladı.

Deutsche Bank Park'ta oynanan maçta Eintracht Frankfurt şok bir yenilgi aldı ve sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

OLİVER BURKE'DEN HAT-TRİCK

Union Berlin'de Oliver Burke, hat-trick yaparak maça damgasını vuran isim oldu. Burke'nin attığı 3 golün asisti de Andrej Ilic'ten geldi. Konuk ekibin diğer golü ise Ilyas Ansah'tan attı.

CAN UZUN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Frankfurt'un gollerini Nathaniel Brown, Can Uzun ve Jonathan Burkardt penaltıdan kaydetti.

Union Berlin bu galibiyetle 6 puanla 10. sıraya yükseldi. Frankfurt ise aynı puan ve averaj farklıyla 6. basamakta yer aldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de gece yarısı korkutan deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli yüzücü Defne Kurt, rekorla dünya şampiyonu oldu - SporMilli yüzücü Defne Kurt, rekorla dünya şampiyonu olduSelçuk İnan'dan istifa cevabı ve Beşiktaş'a gözdağı - SporSelçuk İnan'dan istifa cevabı ve Beşiktaş'a gözdağıŞota Arveladze'den Fenerbahçe maçı yorumu: Sahada havamızı bulduk - SporŞota'dan Fenerbahçe maçı yorumu: Sahada havamızı buldukNuri Şahin'den beraberlik sözleri: Biraz sancılı geçecek - SporNuri Şahin'den beraberlik sözleri: Biraz sancılı geçecek5 gollü düelloda kazanan Samsunspor - Spor5 gollü düelloda kazanan SamsunsporDomenico Tedesco'dan seçim cevabı: Engelleyebilmek için her şeyi yaptık - SporDomenico Tedesco'dan seçim cevabı
Sonraki Haber Yükleniyor...