Şota Arveladze'den Fenerbahçe maçı yorumu: Sahada havamızı bulduk

Şota Arveladze'den Fenerbahçe maçı yorumu: Sahada havamızı bulduk

Kasımpaşa'nın Gürcü Teknik Direktörü Şota Arveladze, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın Gürcü Teknik Direktörü Şota Arveladze, karşılaşmada 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Şota Arveladze, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için zor bir hafta olduğunu belirten Arveladze, "Maçlar zor geçiyor. Bu şekilde 3 maç oynamak kolay değil. Bu tarz maçlar için çok büyük bir çaba harcanıyor. Arka planda güzel işler oluyor. Takım kazanınca işler güzel oluyor. Mağlup olunca da bu arkadaşlar gözükmüyor. Ben onlara teşekkür ediyorum. Sağlık ekibi, performans hocaları ve mutfaktaki insanlara teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI PUAN ALMAK DA DEĞERLİ"

Fenerbahçe ile oynadıkları maça da değinen Arveladze, "Daha 6. haftadayız. Genç oyuncular aldık. Hiç bu ligde oynamayan oyuncular aldık. Maça iyi başladık. İyi de baskı yaptık. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu gibi kaliteli oyuncuları var. Çok kısa sürede golü buldular. Küçük bir hatayı affetmediler. Ayakta kaldık. Oyunu bırakmadık. 10 kişi kaldık ama pozisyon bulduk. Zor bir hafta sonunda hak ettiğimiz puanı aldık. Bu beni mutlu etti. Böyle büyük bir takıma karşı puan almak da değerli. Futbolcuları tebrik ediyorum. Uzun süre eksik oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLAR, SAHADA HAVASINI BULDU"

Takımın maçta 10 kişi kalmasının ardından iyi mücadele ettiğine değinen Gürcü teknik adam, "Keşke bu tarz büyük takımlara karşı bütün oyuncular böyle motivasyona girse. Böylece hocaların işi biraz daha azalıyor. Bu çocuklar, ayakta kalmayı biliyor. Formasyon değişikliklerini düşündük. Sonra çocukları bozmak istemedik. Çocuklar, sahada havasını buldu." şeklinde konuştu.

Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin dün sakatlandığını belirten Arveladze, "Szalai'nin sakatlığı sebebiyle bugün sahada Adem Arous vardı. Onun ilk maçıydı. Kimseyi daha tanımıyor ve 21 yaşında." dedi.

