Domenico Tedesco'dan seçim cevabı: Engelleyebilmek için her şeyi yaptık

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"İKİLİ MÜCADELE KAZANAMAZSAN MAÇ KAZANAMAZSIN"

İkili mücadelelere vurgu yapan Tedesco, "Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum. Konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik. İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BUNU ENGELLEYEBİLMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

"Seçim nedeniyle bir konsantrasyon kaybı oldu mu?" sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "Bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık kendi içimizde. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Grupça ve bireysel olarak video analizler yaptık. Toplantılar yaptık. Neleri yapmamız gerektiğini anlattık. Ancak bunları sahada yapamadık." dedi.