Fenerbahçe'de Ederson tepkili: Kabul edilemez

Fenerbahçe'de Ederson tepkili: Kabul edilemez

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı dünyaca ünlü kalecisi Ederson, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Ederson, maçın ardından konuştu.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Kötü bir maç çıkardıklarını söyeyen Ederson, "Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez. Rakip 1 kişi de olsa 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak." dedi.

