Türkiye akıbetlerini merak ediyor! Kayıp anne ve oğluna ait yeni görüntü ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde günlerdir aranan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın yürüdüklerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın aranmasına 5 gündür devam ediliyor.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.
Öte yandan, son görüldükleri Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde ve civarında ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci