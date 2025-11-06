Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Türkiye akıbetlerini merak ediyor! Kayıp anne ve oğluna ait yeni görüntü ortaya çıktı

Türkiye akıbetlerini merak ediyor! Kayıp anne ve oğluna ait yeni görüntü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde günlerdir aranan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın yürüdüklerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın aranmasına 5 gündür devam ediliyor.

Türkiye akıbetlerini merak ediyor! Kayıp anne ve oğluna ait yeni görüntü ortaya çıktı - 1. Resim

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.

Öte yandan, son görüldükleri Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde ve civarında ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir şikayetle gitti, tümör ve tıkalı damarlar tespit edildiTokat'ta TOKİ tarafından konut yapılacak ilçeler hangileri?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da korkunç kaza! Otoyolda geri gelen tır kamyoneti ezdi, ölü ve yaralı var - 3. Sayfaİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralı varSevgilisi ile kavga eden buraya koşuyor! 30 dakikasına bin TL ödüyorlar - 3. SayfaSevgilisi ile kavga eden buraya koşuyor!Arnavutköy'de binaların arasındaki duvar çöktü! İnsanlar tahliye edildi - 3. SayfaArnavutköy'de binaların arasındaki duvar çöktü! İnsanlar tahliye edildiİstanbul'da korku dolu anlar güvenlik kamerasında! İş yerinin önüne patlayıcı bıraktılar - 3. Sayfaİş yerinin önüne patlayıcı bıraktılar! O anlar kameradaŞanlıurfa'da evde silahlı çatışma! 1 ölü, 8 gözaltı - 3. SayfaŞanlıurfa'da evin içinde silahlı çatışma!3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı! Duyanları gözyaşlarına boğdu - 3. Sayfa3 kişinin can verdiği kazada 'umre' detayı!
Sonraki Haber Yükleniyor...