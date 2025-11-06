Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir şikayetle gitti, tümör ve tıkalı damarlar tespit edildi

Malatya’da kalbinde tümör tespit edilen 70 yaşındaki Mustafa Deveci, 5 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Cerrahlar, kalp tümörünü alıp tıkalı damarlarını bypass ile açtı. Deveci ameliyat sonrası “Bu benim için kalbimin yeniden doğuşu oldu” dedi.

70 yaşındaki Mustafa Deveci, bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu.

Tetkiklerini yapan hekimler, hastanın kalbinde iyi huylu tümör ve üç ana damarında tıkanıklık bulunduğunu tespit etti.

5 SAATLİK OPERASYON

Deveci'yi ameliyata alan cerrahlar, 5 saatlik operasyonla hastanın kalbindeki tümörü çıkardı ve damar tıkanıklığını giderdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, cerrahinin iki aşamada planlandığını ve gerçekleştirildiğini belirtti.

KALP TÜMÖRÜ VE TIKALI DAMARLAR TEDAVİ EDİLDİ

Başarılı bir operasyon yaptıklarını aktaran Katrancıoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci aşamada kalp tümörünün çıkarılması planlandı. Öncelikle kalbi durdurarak hastayı kalp-akciğer makinesine bağladık. Sol kulakçığa ulaşıp tümörü, kalbin hassas duvarına zarar vermeden tamamen çıkardık. Böylece olası pıhtı kaynağını ortadan kaldırdık. Tümörün alınmasının ardından hastanın tıkalı üç koroner damarına başarılı bir şekilde bypass greftleri yerleştirdik. Böylece kalbin kan akışı yeniden sağlandı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından hasta kısa sürede yoğun bakımdan servise alındı ve iyileşme süreci sorunsuz ilerledi."

“KALBİMİN YENİDEN DOĞUŞU OLDU”

Deveci de ameliyatı gerçekleştiren cerrahlara teşekkür ederek, "Bu benim için kalbimin yeniden doğuşu oldu." ifadesini kullandı.

