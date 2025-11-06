'Tarihteki ilk milyarder futbolcu' Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi açıkladı: 10 yıldır var

Manchester United, Real Madrid ve Juvenus gibi Avrupa devlerinde forma giyen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde İngiliz gazeteci Piers Morgan'a röportaj verdi. 2023 yılında beri Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da top koşturan deneyimli futbolcu, ikilinin YouTube hesaplarından yayınlanan programda, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"M İ LYARDER OLACA Ğ IMI B İ L İ YORDUM"

'Futbol tarihindeki ilk milyarder futbolcu' olmasıyla ilgili konuşan Ronaldo, "Ben zaten yıllar önce milyarder olmuştum. Ciddi konuşmak gerekirse 39 yaşında bu seviyeye ulaştım. Bu benim hayatım ve param. Milyarder olacağımı biliyordum, ssadece zaman meselesiydi. Tıpkı Altın Top kazanmak gibi bir his. Herkesin hayalleri vardır; kimisi ev ister, kimisi araba. Benim hedefim bu sayıya ulaşmaktı. Paraya takıntılı bir insan değilim. Tabii ki para birçok konuda yardımcı olur ama belli bir seviyeden sonra paranın önemi kalmaz. İnsan her zaman daha fazlasını ister ama ben öğrendim ki hayatta paradan daha önemli şeyler var" ifadelerini kullandı.

"30 YA Ş IMDAN BER İ U Ç A Ğ IM VAR"

"Satın aldığın en pahalı şey ne?" sorusuna cevap veren yıldız oyuncu, "Uçak. 30 yaşımdan beri bir uçağım var, yani 10 yıldır özel bir uçağım var ama bir yıl önce daha iyisine geçtim. Bir Global Express uçağım var. Para size maddi şeylere sahip olma fırsatı verir, bu iyi bir şey. Hayatımda artık bunları bilmek istemediğim bir noktadayım. Hayatımın bir sonraki bölümünü pahalı harcamalar olmadan yaşamak istiyorum" sözlerini sarf etti.