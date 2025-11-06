Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Peynir, kaşar, yağ... Bakanlık ifşa etti, işte gıdada hile yapan markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarları listesini bir kez daha güncelledi. Yeni listede peynir, kaşar, zeytinyağı, ayçiçek yağı, bitkisel yağ gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. İşte hile yapan markalar ve ürünlerinin tam listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. 81 ilde yapılan araştırmalar sonucunda gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek ifşa ediliyor. 

LİSTE GÜNCELLENDİ

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi. 

HANGİ ÜRÜNLERDE HİLE TESPİT EDİLDİ

5 Kasım tarihli listeye göre; peynir, kaşar, zeytinyağı, ayçiçek yağı, bitkisel yağ gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi. 

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünlerinin listesi:

