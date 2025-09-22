Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman? FB-BJK maç tarihi gündemde

Trendyol Süper Lig'in 11 haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi olarak duyurulan maç takvimiyle birlikte FB-BJK maç tarihi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu derbi maçlarının programı açıklandı. Bu açıklamanın ardından, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarının karşılaşmasının ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacağı araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İki takım şimdiye kadar toplam 361 kez maça çıktı. Fenerbahçe 135 galibiyet alırken, Beşiktaş 128 kez kazanmayı başardı. Yapılan 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? 

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi BJK-FB maçı Tüpraş Stadyumu'nda  2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı şu an için belli değildir. Karşılaşmaya kısa bir süre yayın kanalı hakkında detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonu derbi programı şu şekildedir;

  • 4 Ekim 2025, Cumartesi, saat 20.00 | Galatasaray - Beşiktaş
  • 14 Aralık 2025, Pazar, saat 20.00 | Trabzonspor - Beşiktaş
  • Fenerbahçe'nin 2025-2026 Sezonu Derbi Programı:
  • 14 Eylül 2025, Pazar, saat 20.00 | Fenerbahçe - Trabzonspor
  • 1 Aralık 2025, Pazar, saat 20.00 | Fenerbahçe - Galatasaray

Kaynak: Türkiye Gazetesi

