Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül 2025 maç programı belli oldu

Haftanın kapanış mücadelesiyle beraber Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bugün Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

Öte yandan Aalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası, Championship, La Liga 2, Eerste Divisie, Danimarka Süper Lig'de mücadeleler oynanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

20:00 | Galatasaray-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

İTALYA SERİE A

21:45 | Napoli-Pisa

FRANSA LİGUE 1

21:00 | Marsilya-PSG

PORTEKİZ PREMİER LİG

22:15 | Sporting CP-Moreirense

SUUDİ ARABİSTAN KRAL KUPASI - SON 32 TURU

18:35 | Al Bukayriyah-Al Kholood

18:45 | Al Taee-Al Khaleej

21:00 | Abha-Al Shabab

21:30 | Al Adalah-Al Hilal

CHAMPİONSHİP (İNGİLTERE)

22:00 | Millwall-Watford

La Liga 2 (İspanya)

21:30 | Burgos-Granada

EERSTE DİVİSİE (HOLLANDA)

21:00 | Jong AZ-De Graafschap

21:00 | Jong PSV-Den Bosch

21:00 | Jong Utrecht-Cambuur

SÜPER LİG (DANİMARKA)

20:00 | Randers-Nordsjaelland