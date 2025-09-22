Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül 2025 maç programı belli oldu
Bugün Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Öte yandan futbolu yakından takip edenler "Bugün hangi maçlar var? " sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 22 Eylül günün maçları...
Haftanın kapanış mücadelesiyle beraber Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bugün Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
Öte yandan Aalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası, Championship, La Liga 2, Eerste Divisie, Danimarka Süper Lig'de mücadeleler oynanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor ile mücadele edecek. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası gibi yabancı liglerde de önemli karşılaşmalar oynanacak.
TRENDYOL SÜPER LİG
20:00 | Galatasaray-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)
İTALYA SERİE A
21:45 | Napoli-Pisa
FRANSA LİGUE 1
21:00 | Marsilya-PSG
PORTEKİZ PREMİER LİG
22:15 | Sporting CP-Moreirense
SUUDİ ARABİSTAN KRAL KUPASI - SON 32 TURU
18:35 | Al Bukayriyah-Al Kholood
18:45 | Al Taee-Al Khaleej
21:00 | Abha-Al Shabab
21:30 | Al Adalah-Al Hilal
CHAMPİONSHİP (İNGİLTERE)
22:00 | Millwall-Watford
La Liga 2 (İspanya)
21:30 | Burgos-Granada
SERİE A
21:45 | Napoli Pisa
FRANSA LİGUE 1
21:00 | Marsilya PSG
EERSTE DİVİSİE (HOLLANDA)
21:00 | Jong AZ-De Graafschap
21:00 | Jong PSV-Den Bosch
21:00 | Jong Utrecht-Cambuur
SÜPER LİG (DANİMARKA)
20:00 | Randers-Nordsjaelland