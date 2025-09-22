Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Marsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Marsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?
PSG, Fransa Ligue 1’in 5. haftasında Marsilya'ya konuk oluyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen mücadele 22 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00’de Vélodrome Stadyumu’nda oynanacak. Peki, Marsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir karşılaşma başlıyor. PSG, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Marsilya deplasmanına çıkıyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle 22 Eylül 2025 Pazartesi akşamı saat 21.00'e ertelenen mücadeleyle ilgili, "Marsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir?" soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Marsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - 1. Resim

MARSİLYA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN CANLI İZLENİR?

Marsilya-PSG maçı 22 Eylül'de Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada ilk düdük saat 21.00'de çalacak. Heyecan dolu mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Marsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - 2. Resim

MARSİLYA İLE PSG ARASINDA İSTATİSTİKLER

Her iki takım arasında oynanan son 5 maçı PSG kazandı. Öte yandan Marsilya, PSG'yi konuk ettiği son 12 lig maçında galibiyet yüzü görmedi.

Marsilya-PSG maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? - 3. Resim

