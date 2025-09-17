Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Tepki yağıyor! Real Madrid - Marsilya maçında skandal karar

Kaynak: Anadolu Ajansı
İspanyol ekibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk etti. Santiago Bernabeu'da ev sahibinin 2-1 kazandığı karşılaşmada Filistin için alınan skandal karar tepkilere neden oldu. Stat görevlilerinin, maç öncesi yaptıkları uyarı ve Marsilya taraftarlarına yönelik hareketleri de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Marsilya'yı mağlup etti. Xabi Alonso'nun öğrencileri, 2-1'lik skorla sahadan 3 puanla ayrıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkarken; Dani Carvajal kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Madrid'in gollerini ise penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. 

Tepki yağdı! Real Madrid - Marsilya maçında skandal karar - 1. Resim

FİLİSTİN BAYRAKLARI STADA ALINMADI

Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid - Marsilya karşılaşmasında skandal bir karara imza atıldı. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Filistin bayraklarının stadyuma sokulmasına izin verilmedi.

Görevliler, Filistin bayrağıyla stada girmeye çalışan Olimpik Marsilya taraftarlarını, "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" sözleriyle uyararak engelledi.

Tepki yağdı! Real Madrid - Marsilya maçında skandal karar - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Fransız taraftarların elindeki Filistin bayraklarını toplayan güvenlik görevlilerinin, bayrakları stat girişindeki çöp kutusuna atması da büyük tepki çekti. Söz konusu yasak kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok futbolsever karara tepkilerini dile getirdi.

