Tepki yağıyor! Real Madrid - Marsilya maçında skandal karar

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Marsilya'yı mağlup etti. Xabi Alonso'nun öğrencileri, 2-1'lik skorla sahadan 3 puanla ayrıldı. Milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkarken; Dani Carvajal kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Madrid'in gollerini ise penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.

FİLİSTİN BAYRAKLARI STADA ALINMADI

Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid - Marsilya karşılaşmasında skandal bir karara imza atıldı. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Filistin bayraklarının stadyuma sokulmasına izin verilmedi.

Görevliler, Filistin bayrağıyla stada girmeye çalışan Olimpik Marsilya taraftarlarını, "Filistin bayrağıyla içeriye giremezsiniz" sözleriyle uyararak engelledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Fransız taraftarların elindeki Filistin bayraklarını toplayan güvenlik görevlilerinin, bayrakları stat girişindeki çöp kutusuna atması da büyük tepki çekti. Söz konusu yasak kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok futbolsever karara tepkilerini dile getirdi.