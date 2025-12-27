İsrail basınında yer alan iddialar, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu yeni bir skandalın merkezine taşıdı. Eski danışmanı Eli Feldstein, gizli askeri belgelerin Alman basınına Netanyahu’nun bilgisi ve talimatıyla sızdırıldığını ifşa etti.

İsrail basınında yer alan son haberler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi ve hukuki açıdan en zor dönemlerinden birine girdi. Eski danışmanı Eli Feldstein’in istihbarat sızıntısı iddiaları, Netanyahu’yu doğrudan hedef alan yeni bir krizin kapısını araladı.

ESKİ DANIŞMANDAN BOMBA SUÇLAMA

Netanyahu’nun eski medya danışmanı Eli Feldstein, kamu yayıncısı Kan’a verdiği röportajda, gizli askeri ve istihbarat içerikli belgelerin Alman Bild gazetesine sızdırılmasının bireysel bir inisiyatif olmadığını söyledi. Feldstein, söz konusu belgelerin sızdırılmasının doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bilgisi dahilinde ve onayıyla gerçekleştiğini itiraf etti.

Feldstein’in anlattıklarına göre süreç, Gazze savaşı sırasında kamuoyunu ve uluslararası medyayı etkilemeye yönelik bir iletişim stratejisinin parçası olarak yürütüldü. Belgelerin içeriği, rehine müzakereleri, askeri değerlendirmeler ve güvenlik senaryolarına dair hassas bilgileri kapsıyordu. Bu bilgilerin Bild gazetesine servis edilmesindeki amaç, İsrail kamuoyunda ve Batı basınında belirli bir algı oluşturmak olarak aktarıldı.

Feldstein, belgelerin seçilmesi, hazırlanması ve dış basına aktarılması sürecinde Başbakanlık Ofisi içindeki bazı üst düzey isimlerin de sürece dahil olduğunu, ancak nihai siyasi iradenin Netanyahu’dan geldiğini öne sürdü. Röportajda, bu adımın “devlet sırrı niteliği taşıyan belgelerin kontrollü biçimde sızdırılması” anlamına geldiğini söyledi.

Netanyahu’nun adı yeni bir skandala karıştı! Gizli belgeler bizzat onun talimatıyla sızdırıldı

LİKUD GERİ VİTESE BASTI

İddiaların ardından Netanyahu’nun partisi Likud, Feldstein ile başbakan arasındaki bağları küçümseyen bir açıklama yaptı. Parti sözcüleri, Feldstein’in “Netanyahu’nun resmi sözcüsü olmadığı” savunmasını öne çıkardı. Ancak İsrail basını, Feldstein’in savaş boyunca Netanyahu ile birlikte güvenlik toplantılarında yer aldığına dikkat çekti.

KATAR BAĞLANTISI KRİZİ BÜYÜTÜYOR

Soruşturmanın merkezinde yer alan Qatargate dosyası, Netanyahu’nun en yakın çevresinin Katar’la ilişkileri üzerinden şekilleniyor. İsrail medyası, Netanyahu’nun danışmanlarının Katar bağlantılı isimlerden maddi destek aldığına dair yazışmaların ortaya çıktığını aktardı.

NETANYAHU’YA KARŞI SOKAKLAR HAREKETLENİYOR

Yaşananların ardından Tel Aviv, Hayfa ve Kudüs’te binlerce kişinin Netanyahu’ya karşı protestolara hazırlanıyor.

Gösterilerde, Katar skandalı “vatana ihanet” olarak nitelendirilirken, Eski Başbakan Naftali Bennett de dosyayı “İsrail tarihinin en ciddi ihanetlerinden biri” olarak görüldüğüne değindi.

İsrail basınına göre, istihbarat sızıntısı iddiaları yalnızca hukuki değil, Gazze savaşı sürecinde Netanyahu’nun karar alma mekanizmasını da tartışmalı hale getirdi.

NETANYAHU CEPHESİNDE SAVUNMA HATTI

Likud yönetimi, tüm suçlamaları “sahte dava” olarak ileri sürerken, İsrail medyasını kamuoyunu başka dosyalardan uzaklaştırmakla suçladı. Ancak Tel Aviv kulislerinde, soruşturmaların Netanyahu’nun siyasi geleceğini doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası