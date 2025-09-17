Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Devler Ligi'nde büyük hata: Arda Güler gündem oldu! Alonso'dan açıklama geldi

Devler Ligi'nde büyük hata: Arda Güler gündem oldu! Alonso'dan açıklama geldi

- Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, konuk ettiği Marsilya'yı geriden gelerek 2-1 yendi. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, takımının geriye düşmesine neden olan pozisyonun başlangıcında topu kaptıran oyuncu oldu. Real Madrid'in teknik patronu Xabi Alonso, karşılaşmanın ardından milli futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibi karşısında geriye düşen İspanyol ekibi, 28'inci ve 81'inci dakikalarda Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı gollerle galip geldi. Eflatun-beyazlılarda DanielCarvajal, 72'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Devler Ligi'nde büyük hata: Arda Güler gündem oldu! Alonso'dan açıklama geldi - 1. Resim

ARDA KAPTIRDI, MARSİLYA GOLÜ ATTI

Weah'ın 22'inci dakikada kaydettiği gol öncesi Arda Güler, orta sahada topu kaptıran oyuncu oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki orta saha, Carvajal'in kırmızı kartı sonrası yerini Asencio'ya bıraktı.

Devler Ligi'nde büyük hata: Arda Güler gündem oldu! Alonso'dan açıklama geldi - 2. Resim

Milli futbolcunun performansı beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Xabi Alonso ise maç sonrası eleştirilerin odağındaki genç yıldıza sahip çıktı.

"ARDA'YA KARŞI ÇOK SAKİNİM"

Gol öncesi milli futbolcunun topu kaptırması sorulan Alonso, "Arda Güler'in hatası mı? İyi başladı ama sonra çok fazla top kaptırdı. Ancak ben hem kendisine hem de Mastantuono'ya karşı çok sakinim. Böyle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Devler Ligi'nde büyük hata: Arda Güler gündem oldu! Alonso'dan açıklama geldi - 3. Resim

İşte Bernabeu'da Marsilya'nın golü...

