Arda Güler ile Lamine Yamal arasında tartışma: Tansiyon yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Millî Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0 yenilirken mücadele içirişinde tansiyon yükseldi.

SİNİRLER GERİLDİ

Konya'da oynanan müsabakanın son bölümünde milli yıldızımız Arda Güler ile İspanyol futbolcu Lamine Yamal arasında sinirler gerildi.

YAMAL ENGELLEDİ, ARDA ÖFKELENDİ

Arda Güler'in hızlı bir şekilde serbest vuruş kullanmak istediği esnada Yamal, topun önüne geçti ve engellemeye çalıştı.

Lamine Yamal'ın engellemeye çalışmasının ardından öfkelenen Arda Güler, Barçalı yıldızı iterek önünden çekilmesini istedi.

İKİLİ ARASINDA İTİŞME YAŞANDI

Yamal'ın karşılık vermesi sonrası tansiyon kısa süreliğine gerilirken araya giren Orkun Kökçü tartışmanın büyümesini önledi.

Arda Güler ile Lamine Yamal arasındaki bu olay, sosyal medyada çok konuşulurken İspanyol taraftarlar da yorum yaptı.