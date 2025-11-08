Misafirliğe gitmişti! İnfaz koruma memuru, balkondan düşüp öldü

Bu sabah saat 05.45 sıralarında Yüzük Caddesi üzerinde bulunan arkadaşlarına misafirliğe gittiği öğrenilen Ebubekir Soylu (36) henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu üçüncü kattaki evin balkonundan kaldırıma düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde infaz koruma memuru olduğu öğrenilen Soylu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ebubekir Soylu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.