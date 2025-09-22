Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim? Hakem kadrosu duyuruldu!

Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim? Hakem kadrosu duyuruldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim? Hakem kadrosu duyuruldu!
Galatasaray, Konyaspor, Süper Lig, Maç, Hakem, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray Rams Park’ta Konyaspor’u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında iki takım da puan için sahaya çıkacak. Maç öncesinde hakem kadrosu ve muhtemel 11’ler açıklandı.

Galatasaray ile Konyaspor 22 Eylül 2025 Pazartesi akşamı Süper Lig’in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim, maç saat kaçta ve hangi kanalda merakla araştırılıyor.

Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim? Hakem kadrosu duyuruldu! - 1. Resim

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının hakem kadrosu belli oldu. Maçta düdüğü Yasin Kol çalacak. Yardımcı hakem olarak Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci görev alırken, dördüncü hakem Yiğit Arslan olacak.

VAR uygulamasını Ali Şansalan yönetirken, AVAR koltuğunda Mehmet Salih Mazlum bulunacak. Maçın gözlemcisi İsmet Arzuman olurken, Suat Çoban, Ender Türkyılmaz, Onur Aydemir ve Mehmet Acet temsilci olarak görev yapacak.

Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim? Hakem kadrosu duyuruldu! - 2. Resim

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Konyaspor maçı 22 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.

Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim? Hakem kadrosu duyuruldu! - 3. Resim

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı evlerinden naklen izleyebilecek.

Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim? Hakem kadrosu duyuruldu! - 4. Resim

GALATASARAY KONYASPOR MUHTEMEL 11

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanches, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Icardi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TFF'den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için resmi 'istifa' cevabı2025 AUZEF ders seçimi ne zaman? Ders seçim tarihleri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 AUZEF ders seçimi ne zaman? Ders seçim tarihleri belli oldu - Haberler2025 AUZEF ders seçimi ne zaman? Ders seçim tarihleri belli olduYKS ek tercihleri bugün mü başlıyor? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - HaberlerYKS ek tercihleri bugün mü başlıyor? Gözler ÖSYM'ye çevrildiValorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor? 2025 etkinliği 12 Eylül'de başlamıştı - HaberlerValorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor? 2025 etkinliği 12 Eylül'de başlamıştıHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? HMGS/2 sınav tarihi araştırılıyor - HaberlerHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? HMGS/2 sınav tarihi araştırılıyorKYK yurt nakil talebi ne zaman onaylanır? Yerleştirme sonuçlarının ardından başvurular başladı! - HaberlerKYK yurt nakil talebi ne zaman onaylanır? Yerleştirme sonuçlarının ardından başvurular başladı!Cennetin Çocukları dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler! - HaberlerCennetin Çocukları dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler!
Sonraki Haber Yükleniyor...