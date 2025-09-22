Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim? Hakem kadrosu duyuruldu!

Galatasaray ile Konyaspor 22 Eylül 2025 Pazartesi akşamı Süper Lig’in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Galatasaray Konyaspor maçı hakemi kim, maç saat kaçta ve hangi kanalda merakla araştırılıyor.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının hakem kadrosu belli oldu. Maçta düdüğü Yasin Kol çalacak. Yardımcı hakem olarak Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci görev alırken, dördüncü hakem Yiğit Arslan olacak.

VAR uygulamasını Ali Şansalan yönetirken, AVAR koltuğunda Mehmet Salih Mazlum bulunacak. Maçın gözlemcisi İsmet Arzuman olurken, Suat Çoban, Ender Türkyılmaz, Onur Aydemir ve Mehmet Acet temsilci olarak görev yapacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Konyaspor maçı 22 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı evlerinden naklen izleyebilecek.

GALATASARAY KONYASPOR MUHTEMEL 11

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanches, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Icardi