Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu merak ediliyor

Milli takımdan sakat dönmesiyle Galatasaray’ı hücum hattında büyük bir eksik bırakan Osimhen’in Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Galatasaray-Konyaspor mücadelesi, 22 Eylül Pazartesi günü 20.00, Rams Park'ta başlayacak.

OSİMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ve sağlık heyeti, Osimhen konusunda risk almayı göze almıyor. Milli takım kampından gelen sakatlık sonucu yapılan kontrollerde, Osimhen’in Konyaspor maçında oynamayacağı düşünülüyor.

Pazar günkü antrenmanda yer alan Osimhen'in takımla çalışmalara başladığı ancak Konyaspor maçında yıldız oyuncunun dinlendirileceği düşünülüyor. Oyuncunun 30 Eylül'deki Liverpool maçına yetişmesi bekleniyor.

OSİMHEN NEDEN YOK, SAKATLIK DURUMU NE?

Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen Osimhen, milli arada forma giydiği Nijerya-Ruanda maçında sakatlandı. Oyuncunun ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerileme ve kanama tespit edildi. Futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibinin çalışmaları devam ediyor.

Teknik ekip, yoğun fikstür ve üst üste maç trafiği nedeniyle futbolcuyu yormak istemiyor.

VİCTOR OSİMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Osimhen’in geri dönüşü için hedef maç, 30 Eylül’de Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile İstanbul’da oynanacak karşılaşma olarak görünüyor. Teknik ekip, bu mücadelede Osimhen’in önemli bir katkı sağlayacak düzeyde sahada olmasını umut ediyor.