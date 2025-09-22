Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu merak ediliyor

Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Victor Osimhen’in sakatlık durumu hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için kritik önem taşıyor. Teknik heyet, aşamalarını doğru ayarlayarak yıldız golcüyü Liverpool maçına hazır şekilde sahaya çıkarma planı yapıyor. Peki, Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı, neden yok?

Milli takımdan sakat dönmesiyle Galatasaray’ı hücum hattında büyük bir eksik bırakan Osimhen’in Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Galatasaray-Konyaspor mücadelesi, 22 Eylül Pazartesi günü 20.00, Rams Park'ta başlayacak.

OSİMHEN KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ve sağlık heyeti, Osimhen konusunda risk almayı göze almıyor. Milli takım kampından gelen sakatlık sonucu yapılan kontrollerde, Osimhen’in Konyaspor maçında oynamayacağı düşünülüyor. 

Pazar günkü antrenmanda yer alan Osimhen'in takımla çalışmalara başladığı ancak Konyaspor maçında yıldız oyuncunun dinlendirileceği düşünülüyor. Oyuncunun 30 Eylül'deki Liverpool maçına yetişmesi bekleniyor. 

Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu merak ediliyor - 1. Resim

OSİMHEN NEDEN YOK, SAKATLIK DURUMU NE?

Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen Osimhen, milli arada forma giydiği Nijerya-Ruanda maçında sakatlandı.  Oyuncunun ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerileme ve kanama tespit edildi.  Futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibinin çalışmaları devam ediyor. 

Teknik ekip, yoğun fikstür ve üst üste maç trafiği nedeniyle futbolcuyu yormak istemiyor.

Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Sakatlık durumu merak ediliyor - 2. Resim

VİCTOR OSİMHEN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Osimhen’in geri dönüşü için hedef maç, 30 Eylül’de Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile İstanbul’da oynanacak karşılaşma olarak görünüyor. Teknik ekip, bu mücadelede Osimhen’in önemli bir katkı sağlayacak düzeyde sahada olmasını umut ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şener Üşümezsoy canlı yayında resmen çileden çıktı! "Geldiğime pişman ettiniz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Amasra su kesintisi sorgulama! 22 Eylül Bartın'da sular saat kaçta gelecek? - HaberlerAmasra su kesintisi sorgulama! 22 Eylül Bartın'da sular saat kaçta gelecek?2025 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? - Haberler2025 Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?Tesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi! - HaberlerTesla fiyatları düşecek mi? ABD ek gümrük vergilerinin kaldırılması ile gündeme geldi!ABD menşeli otomobiller hangileri, Amerikan araba markaları neler? Yüzde 60’lık ek vergi kalktı! - HaberlerABD menşeli otomobiller hangileri, Amerikan araba markaları neler? Yüzde 60’lık ek vergi kalktı!Filmekimi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2025 festival programı açıklandı - HaberlerFilmekimi biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2025 festival programı açıklandıVeliaht dizisinin oyuncuları kimler? - HaberlerVeliaht dizisinin oyuncuları kimler?
Sonraki Haber Yükleniyor...