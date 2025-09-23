Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı!

Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazanmış durumda! Athletic Bilbao sahasında Girona’yı ağırlayacak. Büyük karşılaşma öncesi futbolseverler muhtemel 11'leri ve maç detaylarını şimdiden sorgulamaya başladı.

ATHLETİC BİLBAO - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Girona maçıbu akşam S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı hem televizyon üzerinden hem de dijital platform aracılığıyla canlı ve şifreli olarak izleyebilecek.

ATHLETİC BİLBAO - GİRONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

La Liga’da 7. hafta heyecanı 23 Eylül 2025 Salı günü hız kesmeden devam edecek. Athletic Bilbao - Girona maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye ev sahipliğini ise San Mames Stadyumu yapacak.

ATHLETİC BİLBAO - GİRONA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Athletic Bilbao muhtemel 11: U. Simón, A. Gorosabel, A. Paredes, A. Laporte, Y. Berchiche, M. Vesga, M. Jauregizar, I. Williams, O. Sancet, Á. Berenguer, G. Guruzeta

Girona muhtemel 11: D. Livaković, A. Martínez, A. Francés, D. Blind, H. Rincón, A. Ounahi, I. Martín, Á. Moreno, Y. Asprilla, V. Vanat, B. Gil