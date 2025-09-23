Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı!

Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu. İspanya La Liga’da heyecan dorukta. San Mames Stadyumu’nda Athletic Bilbao ile Girona bu akşam karşı karşıya geliyor.

Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazanmış durumda! Athletic Bilbao sahasında Girona’yı ağırlayacak. Büyük karşılaşma öncesi futbolseverler muhtemel 11'leri ve maç detaylarını şimdiden sorgulamaya başladı.

Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı! - 1. Resim

ATHLETİC BİLBAO - GİRONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Girona maçıbu akşam S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı hem televizyon üzerinden hem de dijital platform aracılığıyla canlı ve şifreli olarak izleyebilecek.

Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı! - 2. Resim

ATHLETİC BİLBAO - GİRONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

La Liga’da 7. hafta heyecanı 23 Eylül 2025 Salı günü hız kesmeden devam edecek. Athletic Bilbao - Girona maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleye ev sahipliğini ise San Mames Stadyumu yapacak.

Athletic Bilbao - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı! - 3. Resim

ATHLETİC BİLBAO - GİRONA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Athletic Bilbao muhtemel 11: U. Simón, A. Gorosabel, A. Paredes, A. Laporte, Y. Berchiche, M. Vesga, M. Jauregizar, I. Williams, O. Sancet, Á. Berenguer, G. Guruzeta

Girona muhtemel 11: D. Livaković, A. Martínez, A. Francés, D. Blind, H. Rincón, A. Ounahi, I. Martín, Á. Moreno, Y. Asprilla, V. Vanat, B. Gil

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Natali Yarcan kimdir, nereli? İbrahim Çelikkol ile evlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Natali Yarcan kimdir, nereli? İbrahim Çelikkol ile evlendi - HaberlerNatali Yarcan kimdir, nereli? İbrahim Çelikkol ile evlendiAnkara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı? - HaberlerAnkara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı?Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerBoluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak!2025 Ballon d'Or sıralaması nasıl? İşte kazanan isimler! - Haberler2025 Ballon d'Or sıralaması nasıl? İşte kazanan isimler!İsmail Hacıoğlu kimdir? Cennetin Çocukları dizisinde İskender karakterini canlandırıyor - Haberlerİsmail Hacıoğlu kimdir? Cennetin Çocukları dizisinde İskender karakterini canlandırıyorGalatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı için geri sayım - HaberlerGalatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı için geri sayım
Sonraki Haber Yükleniyor...