Levante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu

Levante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi merakla takip ediliyor. La Liga 6. hafta heyecanı, İspanya’nın Valencia kenti ev sahipliğinde Levante ile Real Madrid arasındaki mücadele ile devam ediyor.

Levante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi netlik kazanmaya başladı. Real Madrid, bu sezonki başarılı performansını sürdürmek için bu akşam Levante deplasmanına çıkıyor. Başkent ekibi, oynadığı ilk 5 maçın tamamını kazanarak zirve yarışında iddiasını ortaya koydu. 

Levante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 1. Resim

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga 6. hafta karşılaşması Levante - Real Madrid maçı S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Levante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 2. Resim

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Levante - Real Madrid maçı Valencia’daki Estadi Ciutat de Valencia Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye’den izlemek isteyenler için maç şifreli olarak S Sport Plus ve S Sport kanallarından yayınlanacak.

Levante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 3. Resim

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Levante - Real Madrid maçı 23 Eylül 2025 Salı günü Türkiye saati ile 22.30’da başlayacak. La Liga’da sezona hızlı başlayan Real Madrid, deplasmanda galibiyetle dönerek lidefrlik hedefini sürdürmeyi amaçlıyor. 

Levante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 4. Resim

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid’de Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga’nın sahaya dönmesinin ardından Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı merak konusuydu. Milli yıldızımız Arda Güler'in bu akşam ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor!

Levante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 5. Resim

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Levante: Ryan, Toljan, Elgezabal, Moreno, Sánchez, Vencedor, Olasagasti, Rey, Álvarez, Romero, Etta Eyong

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Díaz, Güler, Vinícius Júnior, Mbappé

