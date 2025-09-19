Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Büyük ödüle 4 Türk yıldız aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favori

Büyük ödüle 4 Türk yıldız aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favori

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tuttosport tarafından düzenlenen Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 4 Türk futbolcu aday olarak yer aldı.

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 100 futbolcunun yer aldığı aday listesi açıklandı.

Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçilirken Avrupa futbolunda öne çıkan genç yıldızlar da listede yer aldı.

İspanya La Liga devi Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, Fransa Ligue 1 ekibi ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Desire Doue ile İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'den Estevao, listede dikkat çeken isimler oldu.

LİSTEDE YER ALAN TÜRK FUTBOLCULAR ŞU ŞEKİLDE:

ARDA GÜLER (REAL MADRID)

Büyük ödüle 4 Türk yıldız aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favori - 1. Resim

KENAN YILDIZ (JUVENTUS)

Büyük ödüle 4 Türk yıldız aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favori - 2. Resim

CAN UZUN (FRANKFURT)

Büyük ödüle 4 Türk yıldız aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favori - 3. Resim

YASİN ÖZCAN (ANDERLECHT - ASTON VILLA'DAN KİRALIK)

Büyük ödüle 4 Türk yıldız aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favori - 4. Resim

 

