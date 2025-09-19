Büyük ödüle 4 Türk yıldız aday: Arda Güler ve Kenan Yıldız favori

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 100 futbolcunun yer aldığı aday listesi açıklandı.

Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçilirken Avrupa futbolunda öne çıkan genç yıldızlar da listede yer aldı.

İspanya La Liga devi Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, Fransa Ligue 1 ekibi ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Desire Doue ile İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'den Estevao, listede dikkat çeken isimler oldu.

LİSTEDE YER ALAN TÜRK FUTBOLCULAR ŞU ŞEKİLDE:

ARDA GÜLER (REAL MADRID)

KENAN YILDIZ (JUVENTUS)

CAN UZUN (FRANKFURT)

YASİN ÖZCAN (ANDERLECHT - ASTON VILLA'DAN KİRALIK)