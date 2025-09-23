Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK ile Hatayspor 23 Eylül Salı günü kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, 20.00'de başlayacak Iğdır FK - Hatayspor maçının yayın bilgilerini araştırıyor.

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında heyecan Iğdır’a taşınıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Peki, Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

IĞDIR FK HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK - Atakaş Hatayspor karşılaşması Tabii Spor 6 ve Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı ekran başında takip etmek isteyen futbolseverler, Tabii platformu üzerinden maçı takip edebilecek.

Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - 1. Resim

IĞDIR FK HATAYSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma Tabii platformunun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı izlenebilecek. Ayrıca akıllı televizyon uygulamaları üzerinden de Tabii Spor 6’ya erişim sağlamak mümkün olacak.

Futbolseverler, internet bağlantısı olan her cihazdan Tabii’nin canlı yayınını takip edebilir. 

Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - 2. Resim

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Alagöz Holding Iğdır FK ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak mücadele 23 Eylül Salı günü saat 20.00’de başlayacak. 

Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Özellikle Iğdır ekibi, kendi evinde oynadığı maçlarda taraftar desteğini arkasına alarak sahada farklı bir performans ortaya koyuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Iğdır FK: Sinan Bolat, Conte, Alim, Burak, Eyüp, Doğan, Gökcan, Caner, Güray, Rotariu, Bruno

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Engin Can, Massanga, Abdulkadir, Görkem, Strandberg, Bamgboye, Rui Pedro

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2026 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor - Haberler2026 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimi araştırılıyorFenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerFenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gelinim Mutfakta puan durumu! 23 Eylül'de kim birinci oldu? - HaberlerGelinim Mutfakta puan durumu! 23 Eylül'de kim birinci oldu?Levante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - HaberlerLevante - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi? Muhtemel 11 maç kadrosu belli olduDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı! - HaberlerDinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tedesco'nun ilk 11'i açıklandı!Çarpıntı dizisi Sezin kimdir? Helin Elveren hayatı ve kariyeri merak ediliyor - HaberlerÇarpıntı dizisi Sezin kimdir? Helin Elveren hayatı ve kariyeri merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...