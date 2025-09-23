Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında heyecan Iğdır’a taşınıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Peki, Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

IĞDIR FK HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK - Atakaş Hatayspor karşılaşması Tabii Spor 6 ve Bein Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı ekran başında takip etmek isteyen futbolseverler, Tabii platformu üzerinden maçı takip edebilecek.

IĞDIR FK HATAYSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma Tabii platformunun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı izlenebilecek. Ayrıca akıllı televizyon uygulamaları üzerinden de Tabii Spor 6’ya erişim sağlamak mümkün olacak.

Futbolseverler, internet bağlantısı olan her cihazdan Tabii’nin canlı yayınını takip edebilir.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Alagöz Holding Iğdır FK ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak mücadele 23 Eylül Salı günü saat 20.00’de başlayacak.

Iğdır Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Özellikle Iğdır ekibi, kendi evinde oynadığı maçlarda taraftar desteğini arkasına alarak sahada farklı bir performans ortaya koyuyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Iğdır FK: Sinan Bolat, Conte, Alim, Burak, Eyüp, Doğan, Gökcan, Caner, Güray, Rotariu, Bruno

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Engin Can, Massanga, Abdulkadir, Görkem, Strandberg, Bamgboye, Rui Pedro