Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

Çorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu
Çorum FK, Futbol, Maç Sonucu, TRT Spor, Bein Sports, Şifresiz İzle, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çorum FK - Serik Spor maçı bu akşam saat 20.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Tribünde yerini alamayacak futbolseverler, Çorum FK - Serik Spor maçını şifresiz izleme seçenekleri ve yayın bilgilerini merak ediyor.

2025-2026 Trendyol 1. Lig sezonunda heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Çorum FK, sahasında Serik Spor’u ağırlıyor. İki ekip de üç puan için sahaya çıkarken "Çorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?" merak ediliyor.

ÇORUM FK - SERİK SPOR HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak Çorum FK - Serik Spor maçı hem TRT Spor ekranlarından hem de TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı hem şifreli hem de şifresiz yayın alternatifleriyle takip edebilecek.

Ayrıca maç Bein Sports 2 ekranlarından da izlenebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapacak.

Çorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

ÇORUM FK SERİK SPOR ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için TRT Spor ekranları öne çıkıyor. TRT Spor, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu üzerinden de şifresiz yayın yapıyor. Böylece futbolseverler Çorum FK - Serik Spor mücadelesini şifresiz şekilde takip edebilecek.

Çorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Caner, Arda, Erkan, Ferhat, Pedrinho, Aleksic, Geraldo, Yusuf Erdoğan, Eze

Serik Spor: İbrahim, Batuhan, Kirill, Martynov, Burak, Silva, Bilal, Emrecan, Mesut Can, Amaral, Berkovskiy

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BM'den tüm ülkelere Gazze çağrısı: İlkelerimiz kuşatma altında, dünya çöküşe gidiyor!Tokat'ta trafikte korku dolu anlar! Kullandığı motosikletin üzerine yattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Berhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerBerhan Şimşek kimdir? Eski CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in hayatı ve siyasi kariyeriBenfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu! - HaberlerBenfica - Rio Ave maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Mourinho'nun muhtemel ilk 11'i belli oldu!Iğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? - HaberlerIğdır FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?2026 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor - Haberler2026 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimi araştırılıyorFenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerFenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gelinim Mutfakta puan durumu! 23 Eylül'de kim birinci oldu? - HaberlerGelinim Mutfakta puan durumu! 23 Eylül'de kim birinci oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...