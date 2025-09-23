Çorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

2025-2026 Trendyol 1. Lig sezonunda heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Çorum FK, sahasında Serik Spor’u ağırlıyor. İki ekip de üç puan için sahaya çıkarken "Çorum FK - Serik Spor maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?" merak ediliyor.

ÇORUM FK - SERİK SPOR HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak Çorum FK - Serik Spor maçı hem TRT Spor ekranlarından hem de TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı hem şifreli hem de şifresiz yayın alternatifleriyle takip edebilecek.

Ayrıca maç Bein Sports 2 ekranlarından da izlenebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın yapacak.

ÇORUM FK SERİK SPOR ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için TRT Spor ekranları öne çıkıyor. TRT Spor, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan ücretsiz olarak izlenebilecek.

Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu üzerinden de şifresiz yayın yapıyor. Böylece futbolseverler Çorum FK - Serik Spor mücadelesini şifresiz şekilde takip edebilecek.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Caner, Arda, Erkan, Ferhat, Pedrinho, Aleksic, Geraldo, Yusuf Erdoğan, Eze

Serik Spor: İbrahim, Batuhan, Kirill, Martynov, Burak, Silva, Bilal, Emrecan, Mesut Can, Amaral, Berkovskiy