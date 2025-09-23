Orkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor’a konuk oluyor. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanacak mücadele 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kritik deplasmanda teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş çıkış ararken Kayserispor da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

ORKUN KÖKÇÜ KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Orkun Kökçü, Kayserispor deplasmanında sahada olacak. Başakşehir maçında kırmızı kart gören milli futbolcu, cezasını Göztepe karşısında tamamladı. Teknik ekibin görev vermesi halinde, orta sahada yeniden formasına kavuşacak.

Orkun’un dönüşü, hücum organizasyonlarında Beşiktaş’a dinamizm katması açısından önem taşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar da yıldız oyuncunun performansını merakla bekliyor.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş’ta kadroda ciddi eksikler bulunuyor. Statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlığı bulunan Salih Uçan ve maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da Kayserispor karşısında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR KAMP KADROSU!

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu