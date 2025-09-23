Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erteleme maçında rakip Kayserispor! Beşiktaş'ta 10 eksik birden

Erteleme maçında rakip Kayserispor! Beşiktaş'ta 10 eksik birden

Kaynak: Anadolu Ajansı
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig 1'inci hafta erteleme maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak. Statü gereği RHG Enertürk Enerji Stadı'nda 8 yeni transferinde yoksun sahaya çıkacak siyah-beyazlılarda 2 de sakat oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1'inci haftası erteleme maçında Zecorner Kayserispor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

4 MAÇTA 6 PUAN

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor. Ligde 2 maçı eksik olan Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve bir yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.

Erteleme maçında rakip Kayserispor! Beşiktaş'ta 10 eksik birden - 1. Resim

8 OYUNCUYA "STATÜ" ENGELİ

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak. Statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

LİGDE BU SEZON DEPLASMANDA GOLÜ VE PUANI YOK

Siyah-beyazlı ekip, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı. Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6'ncı haftada İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti. İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde 5 gol gördü.

Erteleme maçında rakip Kayserispor! Beşiktaş'ta 10 eksik birden - 2. Resim

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü. Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alabilecek. Milli futbolcu, Başakşehir mücadelesinde VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördüğü için bir maç ceza almıştı. Orkun Kökçü, cezasını Göztepe karşısında tamamladığı için Kayserispor maçında görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.

