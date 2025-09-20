Sergen Hoca bu ne korku? | Spor yazarları Beşiktaş'ı değerlendirdi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Beşiktaş ise ligdeki 4'üncü maçında ikinci yenilgisini aldı. Spor yazarları, maçın ardından siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.

SERGEN HOCA BU NE KORKU?

Göztepe’nin düne kadar 5 maçtan hiçbirini kaybetmemiş olması belli ki Sergen Yalçın’ın gözünü korkutmuş. Göztepe’nin 3-4-1-2 tertibine karşılık daha defansif bir Beşiktaş sürdü sahaya. Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek ve Demir Ege yetmezmiş gibi bir de Necip!

Korkunun ecele faydası var mı Sergen Hoca’m? Nitekim pamuk gibi atıp yol geçen hanına çevirdiler Göztepeli oyuncular Beşiktaş’ın orta sahasını.

…Ve daha kafadan Juan Santos Da Silva ile golü buldular hem de taç atışından. Sahi Beşiktaş’ın ölü toptan gol yeme hastalığı ne zaman bitecek? Derken Rafa, Cerny, El Bilal ve Abraham’ın sustuğu gecede Rhaldney ve 19 yaşındaki İbrahim Sabra ile Mert’i perişan ettiler... (Hasan Sarıçiçek - Türkiye Gazetesi)

DURUM VAHİM

Beşiktaş’ın kadrosunda Ndidi’nin yokluğunda savunma yönü kuvvetli orta saha oyuncusu kimse yok! Neredeyse iki yıldır sahalardan uzak kalmış Necip Uysal’ı sayamam. Zaten Necip’in şanssızlığı, takım ne zaman son derece eksik ve zayıf düşse ‘kurtarıcı’ olarak görülmesi. Düşünün durum ne kadar vahim. Günümüz futbolunda orta saha için kadroda en az üç tane atletik ve fiziği kuvvetli oyuncu gerekirken Beşiktaş’ta sadece bir isim var... (Murad Tamer - Türkiye Gazetesi)

YAPIYORMUŞ GİBİ YAPMAKLA OLMAZ

Sezona iyi başlayan Joao Mario, alternatif oynayabilecek Musrati, eldeki oyuncular tam takıma katkı sağlamadan neden gönderildi? Ndidi ve Orkun sakat ama bu yokluklar Beşiktaş'a çok negatif yansımalarla etki ediyor. Bu maçı oyuncular üzerinden mi, teknik direktör tercihlerinden mi, yine yeni gelen transferlerin verimsizliği üzerinden mi okumak lazım şaşkınlığı içerisindeyiz. (Ali Gültiken - Sabah)

HEM BEŞİKTAŞ'A HEM NECİP'E HAKSIZLIK

Stoilov'ın taktiği tuttu. Ancak Sergen Yalçın'ın 61'de Rafa Silva ve Cerny'yi çıkarıp Cengiz ve Jota Silva değişikliği de oyuna tesir etmedi. Kapanan takıma karşı Rafa daha fazla katkı sağlayabilirdi. Göztepe dersine iyi çalışmış. Uduokhai ve Paulista'yı hataya zorlayarak dağınık Beşiktaş defansının zafiyetlerinden faydalandı. Ancak Beşiktaş'ın ne kendi planı ne de bu planı gerçekleştirecek gücü vardı. (Fatih Doğan - Sabah)

DEMEK Kİ BİR BİLDİĞİ VAR!

Jurasek diye bir adam var, hiçbir futbol adamı, onu iki maç üst üste oynatmaz... Sergen kardeşim oynatıyor... Demek ki bir bildiği var!.. Neyse, Allah'tan yönetim tüm sorunları çözmek için Kasımpaşa'dan kovulan, büyük futbol alimi, tüm oyun sistemlerini icat eden, taktik ustası, transfer sihirbazı, Muleka'yı keşfeden büyük usta Serkan Reçber'i getirdi.. Yoksa bu takımın hali nice olurdu!.. (Turgay Demir - Fotomaç)