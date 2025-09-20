Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nihat Kahveci "Artık yeter" dedi, isyan etti: Beşiktaş'a yasaklansın!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın İzmir'de 3-0 kaybettiği Göztepe maçını değerlendirdi. "30 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi gitti. Eylül ayında lig bitti" diyen Kahveci, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş'ın deplasman performansına tepki gösterdi.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Göztepe'ye 3-0 deplasmanda mağlup oldu. 1997-2002 ve 2009-2011 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giyen Nihat Kahveci, şampiyonluk şansını değerlendirirken, deplasmanda alınan 2 yenilgiye vurgu yaptı.

Nihat Kahveci

"SERGEN YALÇIN DAHA AĞIR KONUŞURDU"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "Dünya üzerinde spor yorumcularını bu kadar tekrara düşüren tek takım Beşiktaş'tır, negatif anlamda. Artık yeter. Deplasmanda 2 maç, 0 gol. Puanı bırak, 0 gol!Sergen Yalçın, şu an benim yorumcu koltuğumda olsa bu Beşiktaş’a daha ağır konuşurdu. Hak ederek kazanan bir takım vardı. Maçın başından sonuna kadar ciddi oynayan, teknik olarak, taktik olarak, disiplin olarak, fizik olarak, tempo olarak, istek ve arzu olarak her anlamda Beşiktaş'ın 5 adım önündeydi Göztepe. Sonradan giren oyuncuların bile iyi oynadığı Göztepe'yi, Stoilov'u, taraftarlarını tebrik ediyorum. Bir galibiyet, bu kadar net bir şekilde kazanılır. Dakika 1'den 95'e kadar maçı bırakmadılar. 94'üncü dakikada Stoilov 'baskı yapın' diyor, yapıyorlar. Maçı yönetti, Beşiktaş takımı da çok güzel izledi" dedi.

Nihat Kahveci

"BEŞİKTAŞ'I 2 MAÇ ÜST ÜSTE ÖVMEK YASAK MI?"

Eski milli futbolcu, "4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın. Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanında 'İlk yarı felaket, ikinci yarı toparladı' dedik, bir geçişten gol yedi 2-0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin" ifadelerini kullandı. 

Nihat Kahveci

"ŞAMPİYONLUK İÇİN UMUDUM YOK"

Nihat Kahveci, "Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk için umudunuz var mı? Benim yok. 'Beşiktaş kasım ayında havlu atmayacak, Bornoz atmayacak, terlik atmayacak, takunya atmayacak, şampuan atmayacak' dediniz. 30 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi gitti. Eylül ayında ligi bitirdi. Böyle deplasmanda böyle futbol mu oynanır? İyi ki Avrupa'ya gitmediniz" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

