'Asrın İnşası'nda son düzlüğe girildi! Murat Kurum: Saatte 23 konut üretiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde başlatılan "Asrın İnşası"ndaki çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Kurum, deprem gecesi 14 milyon insanın hayatının değiştiğini vurgulayarak, "108 bin kilometrekarelik bir alanda 7'si büyükşehrimiz olmak üzere 11 ilimizde hayat resmen durdu. 100'den fazla ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu devasa alanda 50 binden fazla canımızı yitirdik, milyonlarca insanımız evini, işini kaybetti. Bu büyük felaket sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de çok derin yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar doları bulan, dolaylı olarak da 150 milyar dolara ulaşan bir maddi kayıp yaşadık" diye konuştu.

İlgili Haber Sosyal konutta yaş sınırı! Bakan Kurum şartları açıkladı

Depremde sadece evlerin değil enerji hatlarından havalimanlarına, köprülerden su ve kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisin ağır hasar aldığını hatırlatan Kurum, afet nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldığını anlattı.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Kurum, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinin Türkiye'nin en önemli ve öncelikli meselesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesi Türkiye'nin kalbidir, geleceğidir çünkü her beş çocuğumuzdan birisi bu topraklarda dünyaya gözünü açıyor. Çalışan nüfusumuzun yüzde 13'ü burada istihdama katılıyor. İhracatımızın yaklaşık yüzde 8,6'sı, ithalatımızın yüzde 6'sı bu illerimizde gerçekleşiyor. İşte tam da bu nedenle biz 'Deprem bölgesinin dirilişi Türkiye'nin istikbal meselesidir' diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 'Dirençli Şehirlerin Yüzyılı'na dönüştürüyoruz. Dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeniden yapım sürecine 'Asrın İnşası' diyoruz."

Kurum, depremden 15 gün sonra ilk konutların temellerini attıklarını, bölgenin her alanda yeniden ayağa kalkması için bugüne kadar 75 milyar dolarlık bir yatırım yaptıklarını ifade etti.

KONUTLARIN YÜZDE 70'İ TAMAM

Eylül ayında 304 bin 836 bağımsız bölümü tüm sosyal donatıları, parkları ve bahçeleriyle afetzede vatandaşlara teslim ettiklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"11 ilimizde 174 ayrı alanda çalışıyoruz. 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı bu işler yürütülüyor. Bu şantiyelerde mimarından mühendisine, işçisinden üreticisine kadar 200 bin emekçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Deprem bölgesinde saatte, şu toplantı sürecinde 23 konutu bitirip teslim ediyoruz. Günde 550 konut tamamlanıp teslim ediliyor. Elde ettiğimiz bu hızla asrın inşa seferberliğinde sona yaklaşmış, son düzlüğe girmiş durumdayız. Deprem bölgesinde yaşayan her üç depremzede kardeşimden ikisi evine, sağlam yuvasına kavuştu. Yani yüzde 70'ini bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah önümüzdeki hafta da 15 Kasım'da 350 bininci yuvamızı teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin konutumuzun tamamını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."

İL İL ÇALIŞMALARI ANLATTI

Kurum, görsellerle afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hatay'da bugüne kadar 86 bin konutu teslim ettikleri vurgulayan Bakan Kurum, "Yıl sonuna kadar 153 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Hatay'da sadece konut yapmıyoruz. Kültürel yapılardan tarihi yapılara tüm şehri ihya edip kalkındıracak, üretimi, istihdamı, sosyal donatısıyla bir şehri inşa etmeye gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 45 bin konut, köy evi ve iş yeri inşa ettiklerini, yıl sonuna kadar 74 bin yuvanın teslim edileceğini belirterek, şehrin ticaret damarını yeniden canlandıracak büyük bir çarşı projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Malatya'daki çalışmalara da değinen Kurum, iki etaptan oluşan dev bir proje başlattıkları İkizce bölgesinin Türkiye'nin en büyük şantiyesi olduğunu vurguladı.

Projedeki 28 bin bağımsız bölümden 11 bininin teslim edildiğini belirten Kurum, okullar, sosyal hayat alanları, otoparklar, altyapı, ticari merkezler, çevre ve tarihi mekanların düzenlemeleriyle şehirde çağdaş, güvenli ve estetik bir hayat alanı sunduklarını dile getirdi.

Kurum, Adıyaman İndere'de 16 bin yeni yuvanın yükseldiği şantiyenin 700 futbol sahası büyüklüğünde 5 milyon metrekarelik alana sahip olduğunu, yaklaşık 100 bin kişiye güvenli bir hayat alanı kazandırdıklarını ifade etti.

Şehir merkezindeki ve ilçelerdeki çalışmalarda sona geldiklerini vurgulayan Kurum, 43 bin 573 yeni yapıyla Adıyaman'da yepyeni bir hayatın başlayacağını belirtti.

YIL SONU KÖY EVLERİ TESLİM EDİLECEK

Depremden etkilenen 11 ilde 4 bin 300 köyde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, "Bu kapsamda 63 bine yakın köy evi inşa ediyoruz. Bu evleri çevre düzenlemesiyle ve sosyal alanlarıyla birlikte planlıyoruz. Bugüne kadar 46 bin köy evini bitirdik ve teslim ettik. Yıl sonu bütün köy evlerimizi de teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, hayata geçirilen tüm projelerde altyapıya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Şehirlerin altyapısını daha sağlam, dirençli ve uzun ömürlü hale getirmek için çabaladıklarının altını çizen Kurum, "Bakanlık olarak ilgili bakanlıklarımızla çok önemli bir altyapı süreci yürütüyoruz ve 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını baştan aşağı yeniliyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu mesafe, neredeyse Türkiye'nin tüm sınır ve kıyı uzunluğuna eşdeğer bir mesafe. Bu yönüyle tek kelimeyle ülke çapında bir altyapı seferberliği yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNDE 550 KONUT ÜRETİLİYOR

Deprem bölgelerinde zemin etütlerine dayalı detaylı planlama yaptıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binalarımızı riskli zeminlerden uzaklaştırdık ve çağın en güzel şehircilik modellerini uygulamaya gayret gösterdik. Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Hızlıyız ama hiçbir şekilde kaliteden de taviz vermiyoruz. Hepsi kaliteli, iklim değişikliğine uyumlu, ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten, güneşten istifade edip ortak aydınlatmasını karşılayabilen, neredeyse sıfır enerjili bina diyebileceğimiz bir bakış açısıyla yürütüyoruz. Sadece inşaat hızıyla değil hız ve kalite arasındaki dengeyi de sağlamaya gayret gösteriyoruz."

Türkiye'nin bu anlamdaki birikimini, tecrübesini, kalitesini tüm dünya ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu ifade eden Kurum, "Ben bunu görüştüğüm tüm bakan arkadaşlarımıza söylüyorum. İnşallah Türkiye bu bilgisini ve birikimini hem Suriye'nin anneleri hem Gazze'nin yavruları için kullanmaya hazırdır. Bu manada da her türlü desteği inşallah vereceğiz." açıklamasında bulundu.