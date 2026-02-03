Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP), çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarını sosyal medyada "sahiplendirme ilanı" formatında sunması ve 'aşıları tam' gibi ifadeler kullandığı skandal paylaşımlara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, infiale yol açan paylaşımların insan onurunu zedeleyici ve aşağılayıcı nitelikte olduğunu vurgulayarak, ilgili içeriklerin kaldırılması ve erişimin engellenmesi için yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakanlık, söz konusu paylaşımlar için ivedilikle suç duyurusunda bulunulduğunu, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

"ONURU HEDEF ALAN HİÇBİR YAKLAŞIM KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu paylaşımlarda; hayvan haklarına dikkat çekme iddiası altında çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın fotoğraflarının ‘sahiplendirme ilanı’ formatında sunulduğu, ‘aşıları tam’ gibi ifadeler kullanılarak insanların adeta birer nesneye indirgendikleri tespit edilmiştir. Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür. Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır."

