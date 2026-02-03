Ziraat Türkiye Kupası 2025-26 sezonunda grup aşaması heyecanı sürüyor. C Grubu’nda yer alan Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, üçüncü hafta maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise ''Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?'' sorularına cevap arayışında. İşte Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor canlı yayın ve maç bilgileri...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor! Attığı 5 gole karşılık kalesinde 4 gol gören Çaykur Rizespor, 3 puanla üst sıralar için yarışını sürdürüyor. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ise iki maçtan da mağlubiyetle ayrılarak henüz puan toplayamadı. Peki, Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası

ÇAYKUR RİZESPOR BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde oynanacak Çaykur Rizespor Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası

ÇAYKUR RİZESPOR BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Türkiye Kupası karşılaşması 3 Şubat Salı günü saat 18.00’de başlayacak. Mücadele bugün Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak.

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası

ÇAYKUR RİZESPOR BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçını Burak Demirkıran yönetecek. Mücadelede Murat Şener ve Emrah Türkyılmaz yardımcı hakem olarak görev alacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Yusuf Ziya Gündüz üstlenecek. VAR koltuğunda Eren Özyemişcioğlu oturacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası