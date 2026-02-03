Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının kritik haftalarından biri yaşanırken, Trabzonspor ile Fethiyespor karşı karşıya geliyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen bordo-mavililer ile sürpriz arayan Fethiyespor’un mücadelesi bu akşam ekranlara gelecek. ''Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' merak edilirken Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri de netleşti!

Trabzonspor A Grubu’nda geride kalan iki haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Fethiyespor ise grupta henüz galibiyetle tanışamadı. 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 1 puanı bulunan Ege temsilcisi bu akşam kıyasıya rekabet için sahada olacak. Peki, Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Fethiyespor karşılaşması futbolseverlerle A Spor ekranlarında buluşacak.

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor ile Fethiyespor arasında oynanacak Türkiye Kupası mücadelesi A Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta Trabzonspor-Fethiyespor maçı 3 Şubat 2026 Salı günü Papara Park’ta saat 20.30’da başlayacak.

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Fethiyespor maçında hakem Fatih Tokail oldu. Karşılaşmada Gökmen Baltacı ve Cem Özbay yardımcı hakem olarak sahada yer alacak, dördüncü hakemlik görevini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek.

