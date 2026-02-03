Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının kritik haftalarından biri yaşanırken, Trabzonspor ile Fethiyespor karşı karşıya geliyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen bordo-mavililer ile sürpriz arayan Fethiyespor’un mücadelesi bu akşam ekranlara gelecek. ''Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' merak edilirken Türkiye Kupası canlı yayın bilgileri de netleşti!
Trabzonspor A Grubu’nda geride kalan iki haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Fethiyespor ise grupta henüz galibiyetle tanışamadı. 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 1 puanı bulunan Ege temsilcisi bu akşam kıyasıya rekabet için sahada olacak. Peki, Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?
TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor-Fethiyespor karşılaşması futbolseverlerle A Spor ekranlarında buluşacak.
TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?
Trabzonspor ile Fethiyespor arasında oynanacak Türkiye Kupası mücadelesi A Spor’dan şifresiz olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta Trabzonspor-Fethiyespor maçı 3 Şubat 2026 Salı günü Papara Park’ta saat 20.30’da başlayacak.
TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Trabzonspor-Fethiyespor maçında hakem Fatih Tokail oldu. Karşılaşmada Gökmen Baltacı ve Cem Özbay yardımcı hakem olarak sahada yer alacak, dördüncü hakemlik görevini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek.