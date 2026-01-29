Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, transferi TFF'ye bildirdi
Ara transferde çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Konyaspor'dan ayrılan 32 yaşındaki milli golcü Umut Nayir'i kadrosuna kattı.
Trabzonspor, Konyaspor'dan santrfor Umut Nayir'i bedelsiz olarak kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.
32 yaşındaki golcü isim, bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maçta 8 gol ve 4 asist ile katkı sağladı.
