Günlük hayatta hepimizin zaman zaman yaptığı sıradan alışkanlık, bir kadının hayatını kabusa çevirdi. ABD’de yaşayan KayLynne Felthager, boynunu çıtlatmasının ardından felç geçirdi. Sağ gözünde görme kaybı oluşan ve vücudunda uyuşma hisseden kadının bu hareketi neredeyse hayatına mal oluyordu.

ABD’de yaşayan KayLynne Felthager, sıradan bir alışkanlık olarak gördüğü boynunu çıtlatma hareketinin hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

“BAŞIM AĞRIDIĞINDA BOYNUMU ÇITLATIRDIM”

Felthager, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada, 4 Ocak 2023’te Walmart’tan evine dönerken başının ağrımaya başladığını söyledi. Felthager, baş ağrısı başladığında boynunu çıtlatmanın kendisi için alışkanlık haline geldiğini belirtti. “Başım ağrıdığında hemen boynumu çıtlatırdım. Bu benim rutinim olmuştu” dedi.

Boynunu çıtlatan kadın felç geçirdi! Alışkanlığı az kalsın hayatına mal oluyordu

GÜNLERCE SÜREN AĞRIYA MAHKUM OLDU

O sırada boynunu sağa doğru gererek sol tarafta bir “çatlama” hissettiğini anlatan Felthager, hareketi zorlamadığını ve ellerini kullanmadığını vurguladı. Başlangıçta bir rahatlama hissetse de kısa süre sonra boynunda olağandışı bir keskin ağrı meydana geldiğini söyledi. Ağrı günlerce geçmedi ve Felthager, başını hareket ettirmekte zorlanarak sadece ağrı kesicilerle günlük hayatını sürdürmeye çalıştı.

ÖNCE GÖRÜŞÜ BOZULDU, SONRA UYUŞMA BAŞLADI

Durum, 9 Ocak’ta daha ciddi hale geldi. Felthager, randevu öncesi mutfakta makyaj yaparken sağ gözünde ani bir parlak ışık görüp görüşünü kaybetti. “Sağ gözümden sadece parlak bir ışık görünüyordu, başka hiçbir şey göremedim” dedi. Görüşü yaklaşık 15 dakika sonra geri gelse de vücudunda tuhaflıklar devam etti. Daha sonra sağ tarafında uyuşma ve karıncalanma hissetti. En korkutucu an ise konuşmak istediğinde kelimeleri doğru şekilde çıkaramamasıydı.

FELÇ GEÇİRDİ

Eşiyle hemen hastaneye gittiler ve Felthager’e acil serviste hızla müdahale edildi. Doktorlar, Felthager’in bir arter yırtılması yaşadığını ve oluşan pıhtının beynine giderek felce neden olduğunu belirledi. Neyse ki pıhtı kendi kendine çözülmüş, müdahaleye gerek kalmamıştı. Felthager, daha ileri tedavi için küçük kasabasından helikopterle büyük bir hastaneye sevk edildiğini anlattı.

“BİR DAHA ASLA YAPMAYACAĞIM”

Felthager’e göre doktorlar, arter yırtılmasının boynu çıtlatmak veya şiddetli kusma gibi durumlarda oluşabileceğini söyledi. “Doktorlardan biri, ‘Ya şiddetli kusmaktan ya da boynu çıtlatmandan kaynaklanmış olabilir’ diye belirtti. Ağır kan sulandırıcı ilaçlar ve aspirin tedavisiyle Felthager tamamen iyileşti. Bu alışkanlıktan dolayı pişman olan Felthager, “Bir daha asla yapmayacağım” dedi.

Yaşadığı deneyim Felthager’in hem fiziksel hem de duygusal sağlığını etkiledi. Küçük değişikliklerde bile sağlığıyla ilgili endişeleri arttı. Ancak zamanla normal hayatına döndü, ailesine ikinci bir bebek katıldı ve yaşadıklarını TikTok’ta paylaşarak geniş bir kitleye ulaştı. Videonun beklenmedik şekilde viral olduğunu belirten Felthager, insanların sağlıkla ilgili kaygılarını paylaştığını ve kendisinin de bu kaygıları anladığını söyledi.

Felthager, son olarak, “Amacım insanları korkutmak değil, sadece başıma gelenleri paylaşmak” dedi ve yaşadığı durum konusunda takipçileri üstüne basa basa uyardı.

