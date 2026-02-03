AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye’nin farklı noktalarında gün içinde düşük ve orta şiddette depremler kaydedildi. Vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna cevap ararken, 3 Şubat 2026 tarihli güncel sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer aldı.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de meydana gelen her sarsıntı yakından takip ediliyor. 3 Şubat Salı günü de çeşitli illerde hissedilen depremler sonrası gözler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son deprem verilerine çevrildi. Gün içinde kaydedilen sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü ve saat bilgileri netleşti.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son ölçümlere göre, 3 Şubat 2026 günü saat 09.29’da Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı gün sabah saatlerinde ise Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Günün ilk saatlerinde Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı da çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

3 Şubat AFAD son depremler listesi

3 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yanı sıra Kandilli Rasathanesi de anlık deprem listesini güncellemeye devam ediyor. Resmi kaynaklar, 3.0 büyüklüğünün altındaki depremlerin de listelerde yer aldığını ve vatandaşların güncel bilgilere yalnızca AFAD ve Kandilli’nin resmi kanalları üzerinden ulaşması gerektiğini hatırlatıyor.

3 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

