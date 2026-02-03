Geçen yıl CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye meclisinde kendisini eleştiren CHP Meclis Üyesi Murat Miniç'e sert tepki gösterdi. Gürzel, "Bana 'helallik aldınız mı?' diyorsunuz. Siz de helallik alınması gerekiyorsa, eşinizden helallik aldınız mı? Rezilliğiniz hepimiz gördük. Siz utandığınız için aylarca gelemediniz buraya. Ben kimsenin evinde basılmadım" dedi.

Geçtiğimiz sene CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katılmıştı. Gürzel'e rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

Bu hamlesi nedeniyle CHP'nin hedefinde yer alan Gürzel ve eski belediye başkan yardımcısı Bilgehan Murat Miniç arasında, Beykoz Belediye Meclisi şubat ayı birinci oturumu sırasında yolsuzluk tartışması yaşandı.

CHP Meclis Üyesi Miniç, Belediye Başkan Vekili Gürzel'e yönelik eleştirilerde bulundu. Gürzel'in AK Parti'ye geçmesine tepki gösteren Miniç, "Bana göre bu işlem hukuksuz. Bu işlemin vicdanlarda karşılığı yok. Başkan vekilliği koltuğunda oturan şahıs defakto şekilde başkanlık yapıyor. Vekil hanım binlerce insanın iradesini alarak parti değiştirdi. Belki yasaldır hanımefendinin AK Parti'ye geçmesi ama oturduğu koltuk ona helal değildir. Utanmayan insana ne söyleyebilirsiniz. Madem utanmıyorsunuz, Allah yolunuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

"EŞİNİZDEN HELALLİK ALDINIZ MI?"

Miniç'in konuşmasının ardından konuşan Başkan Vekili Gürzel, parti değiştirmenin utanılacak bir durum olmadığını ifade etti. CHP'li Miniç'in de parti değiştirdiğini dile getiren Gürzel, "CHP'den önce hangi partideydiniz? Parti değiştirirken utanma hissettiniz mi? İYİ Parti'den önce hangi partideydiniz? Onu değiştirirken de bir utanma hissettiniz mi? Zannetmiyorum. Şu anda belki de başka partilerle flört ediyorsunuz. Onları da duyuyoruz. Bana burada, 'helallik aldınız mı?' diyorsunuz. Siz de helallik alınması gerekiyorsa, eşinizden helallik aldınız mı? Biz hepimiz gördük buradaki rezilliğinizi." dedi.

Gürzel, Miniç'in somut veriler üzerinden konuşmadığını, kamuoyunda Miniç'in derneği üzerinden kara para aklandığının da konuşulduğunu söyledi.

"BEN KİMSENİN EVİNDE BASILMADIM"

Başkan yardımcısı olduğu dönemde Miniç'in kendisini tehdit ettiğini öne süren Gürzel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? 'Yapı kontrolü bana bağlanmazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım' dediniz. Neden, yapı kontrol? Ben o zaman anlamıyordum, yapı kontrolde nasıl bir olay var? Hiç de yalan değil, şahidimiz var. Şu anki eşiniz bile şahittir. Sizin yapı kontrole baktığınız süre zarfında bence Beykoz Savcılığı tarafından kesinlikle sizin mallarınızın kontrol edilmesi gerekiyor. Utanacak hiçbir şey yapmadım, alnım açık. Benim şirketim, derneğim yok, hesaplarım açık. Ben sizin gibi arka kapılardan dolanmadım. Sayın Miniç, siz utandığınız için aylarca gelemediniz buraya. Ben kimsenin evinde basılmadım."

Miniç'in bir kadın güvenlik görevlisiyle samimi görüntüleri medyaya yansımıştı.

Gürzel'in sözleri üzerine salonda gerginlik yaşanırken, oturuma 15 dakika ara verildi. Aranın ardından gündem maddesi teklifleri oylanarak komisyonlara havale edildi.

