Yılın ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı. Gök olayları yıllığına göre, "Ateş çemberi" olarak bilinen halkalı Güneş tutulması şubat ayında gökyüzünde nadir görüntülere sahne olacak. Peki, halkalı Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulmaları, hem astronomların hem de gökyüzü gözlemcilerinin dünya çapında büyük ilgi gösterdiği en dikkat çekici gök olayları arasında yer alıyor. 2026 yılında iki önemli Güneş tutulması yaşanacak. Bunlardan ilki şubat ayında gerçekleşecek halkalı tutulma, ikincisi ise ağustos ayında meydana gelecek tam Güneş tutulması olacak. Bu iki olay, yalnızca belirli bölgelerden izlenebilecek etkileyici manzaralar sunacak.

Gökyüzünde "ateş çemberi” heyecanı! Halkalı Güneş tutulması ne zaman?

2026 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHLERİ

2026 yılında iki güneş tutulması takvimde yer alıyor:

17 Şubat 2026: "Ateş Çemberi" (Ring of Fire) olarak bilinen halkalı güneş tutulması gerçekleşecek.

12 Ağustos 2026: Yılın en çok beklenen astronomik olaylarından biri olan tam güneş tutulması yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?

17 Şubat tarihli halkalı Güneş tutulması, Güney Afrika’nın güney kesimleri, Güney Amerika’nın en güneyi ve Antarktika’nın büyük bölümünde kısmen görülebilecek. Halkalılık ise Antarktika’nın uzak bölgeleri ve Güney Okyanusu ile sınırlı olacak.

12 Ağustos tam Güneş tutulması, Arktik bölge ile Grönland, İzlanda, İspanya’nın kuzeyi ve Portekiz’in kuzeydoğusundaki dar bir hat boyunca izlenebilecek. Çevredeki bölgelerde ise tutulma kısmi olarak görülecek.

2026 yılındaki halkalı ve tam güneş tutulmaları, Türkiye’den doğrudan tam olarak gözlemlenemeyecek. Ama bazı kısmi etkiler az da olsa görülebilecek.

