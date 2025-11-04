Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yıllardır tutuklulardı! İran, Fransız çifti serbest bıraktı

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, İran'da 3 yıldır tutuklu bulunan 2 Fransız vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Macron, Fransız çiftin Tahran'daki Fransız büyükelçiliğine doğru yolda olduğunu ifade etti.

İran'da üç yıldan fazla süredir tutuklu bulunan ve ailelerinin reddettiği casusluk suçlamaları nedeniyle uzun hapis cezalarına çarptırılan Fransız çift, Salı günü Tahran'daki cezaevinden serbest bırakıldı.

MACRON'DAN 'MEMNUNİYET' MESAJI 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X'te yaptığı açıklamada, Mayıs 2022'de tutuklanan ve o zamandan beri gözaltında tutulan 41 yaşındaki Cecile Kohler ile 72 yaşındaki Jacques Paris'in "Tahran'daki Fransız büyükelçiliğine doğru yolda olduğunu" söyledi.

Bu "ilk adımı" memnuniyetle karşıladığını belirten Macron, askerlerin "mümkün olan en kısa sürede" Fransa'ya dönmelerini sağlamak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AFP

