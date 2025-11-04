Yıllardır tutuklulardı! İran, Fransız çifti serbest bıraktı

İran'da üç yıldan fazla süredir tutuklu bulunan ve ailelerinin reddettiği casusluk suçlamaları nedeniyle uzun hapis cezalarına çarptırılan Fransız çift, Salı günü Tahran'daki cezaevinden serbest bırakıldı.

MACRON'DAN 'MEMNUNİYET' MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X'te yaptığı açıklamada, Mayıs 2022'de tutuklanan ve o zamandan beri gözaltında tutulan 41 yaşındaki Cecile Kohler ile 72 yaşındaki Jacques Paris'in "Tahran'daki Fransız büyükelçiliğine doğru yolda olduğunu" söyledi.

Bu "ilk adımı" memnuniyetle karşıladığını belirten Macron, askerlerin "mümkün olan en kısa sürede" Fransa'ya dönmelerini sağlamak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.