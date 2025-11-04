Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılay tabelası sosyal medyanın yeni fenomeni oldu: Poz vermek için şehir dışından gelenler var

Kızılay tabelası sosyal medyanın yeni fenomeni oldu: Poz vermek için şehir dışından gelenler var

- Güncelleme:
Ankara Kızılay’da Kennedy Caddesi’nde bulunan Kızılay yön tabelası, sosyal medyada yeni akımın sembolü oldu. Daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından götürülen tabelanın yerine yenisi geldi. Bu defa da üzeri kirletilen tabelanın önündeki 'fotoğraf' kuyruğu ise bitmedi.

Ankara Kızılay’daki tabela bir kez daha sosyal medyanın ilgi odağı oldu. John Fitzgerald Kennedy Caddesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldükten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerine yerleştirilen tabela, kısa sürede sticker ve yazılarla kaplandı.

Kızılay tabelası sosyal medyanın yeni fenomeni oldu: Poz vermek için şehir dışından gelenler var - 1. Resim

Gençlerin tabelaya asılarak fotoğraf çektikleri, yoldan geçen birçok kişinin de 'En Ankara Fotoğrafım' akımı için poz verdiği görüldü.

Kızılay tabelası sosyal medyanın yeni fenomeni oldu: Poz vermek için şehir dışından gelenler var - 2. Resim

Öte yandan ailesiyle birlikte Denizli'den Ankara'ya gelen bir genç de sosyal medya akımına katılıp, Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çektirdi.

Kızılay tabelası sosyal medyanın yeni fenomeni oldu: Poz vermek için şehir dışından gelenler var - 3. Resim

Ailesi ile Ankara'ya gezmeye gelen Nilo Mehra isimli genç, "Hazır buraya gelmişken tabelayı da görmek istedim. Çünkü şu sıralar sosyal medyada bayağı bir popüler oldu. Amacım video çekmekti ama pek yetişemedim, ben de tabela ile fotoğraf çektirdim. Gördüğüm kadarıyla yeni tabela değil, tekrardan yerine monte etmişler" dedi.

