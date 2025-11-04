Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bölgenin liderinden yeni keşif! Günde 4 bin 675 varil petrol üretecek

50 milyar varillik petrol rezerviyle bölgenin lideri konumundaki ülkeden yeni keşif haberi geldi. Ülkenin batısındaki petrol havzasında, günlük 4 bin 675 varil üretim kapasitesine sahip petrol sahası keşfedildi.

Libya, petrol üretiminde bölgedeki liderliğini sürdürüyor. Afrika'nın 50 milyar varille en çok petrol rezervine sahip ülkesinde bir keşif daha gerçekleşti.

Ülkenin batısındaki Gadamis petrol havzasında, günlük 4 bin 675 varil üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol sahası keşfedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapılan açıklamada, Gadamis bölgesindeki keşifle ilgili detaylara yer verildi.

Bölgenin liderinden yeni keşif! Günde 4 bin 675 varil petrol üretecek - 1. Resim

GÜNDE 4 BİN 675 VARİL ÜRETİM KAPASİTESİ

Açıklamaya göre, yeni keşif alanında günlük 4 bin 675 varil ham petrol ve 2 milyon fitküp gaz üretimi yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, projenin tamamının NOC’a ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, ülkede yaşanan bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle zaman zaman petrol sahalarının kapandığı ve üretimde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor.

