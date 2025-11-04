Bölgenin liderinden yeni keşif! Günde 4 bin 675 varil petrol üretecek

Libya, petrol üretiminde bölgedeki liderliğini sürdürüyor. Afrika'nın 50 milyar varille en çok petrol rezervine sahip ülkesinde bir keşif daha gerçekleşti.

Ülkenin batısındaki Gadamis petrol havzasında, günlük 4 bin 675 varil üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol sahası keşfedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapılan açıklamada, Gadamis bölgesindeki keşifle ilgili detaylara yer verildi.

GÜNDE 4 BİN 675 VARİL ÜRETİM KAPASİTESİ

Açıklamaya göre, yeni keşif alanında günlük 4 bin 675 varil ham petrol ve 2 milyon fitküp gaz üretimi yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, projenin tamamının NOC’a ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, ülkede yaşanan bölünmüşlük ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle zaman zaman petrol sahalarının kapandığı ve üretimde aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor.