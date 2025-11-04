Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > "Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar" haberine jet açıklama! MSB iddialara noktayı koydu

"Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar" haberine jet açıklama! MSB iddialara noktayı koydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
&quot;Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar&quot; haberine jet açıklama! MSB iddialara noktayı koydu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

MSB, "Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar" başlıklı haberi yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin sadece eğitim amacıyla Türkiye’de bulundukları, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almalarının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)  bazı basın organlarında yer alan "Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar" başlıklı haberlere sert tepki gösterdi.

Bakanlığın yayımladığı tekzip metninde, "Sözcü gazetesinin 4 Kasım 2025 tarihli nüshasında ‘Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar’ başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Haberde özetle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen personelin yerine Suriyelilerin TSK’da yapılandırıldığı ifade edilmektedir.

"TSK'DA GÖREV SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir.

Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan ‘Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’ kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir.

Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin kamuoyunda Bakanlığımız ve TSK’yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yanlış tedavi uyguladığı Milletvekili İsmail Ok entübe olmuştu! O doktordan "Olayda kastım yoktur" savunması
