İtalyan tasarım efsanesi Bertone, 1969 tarihli ikonik Runabout konseptinin modern versiyonunu 55 yıl sonra resmen üretime soktu.

Bertone, 114 yıllık tarihine otomotiv dünyasını değiştiren birçok model sığdırdı. Bertone’nin “kama tasarımı” günümüzün süper spor otomobillerinin formunun atası denilebilir.

İşte bu kama tasarımın konseptlerinden biri olan ilk Runabout, Marcello Gandini tarafından 1969 yılında Bertone için tasarlanmış ve otomotiv tarihinde yerini almıştı.

Modern Bertone Runabout ise bu estetiği günümüze taşıyor. Orijinalin ruhunu taşıyan “kama” silueti, yeni üretim modeliyle yeniden hayat buluyor.

Efsane 57 yıl sonra döndü: Bertone Runabout artık üretimde

Bertone Runabout’un altındaki güç ünitesi, günümüzün performans beklentilerini karşılamak için ciddi bir güncelleme almış. Lotus Exige tabanlı platform üzerine kurulan bu model, Toyota’nın süper şarjlı 3.5 litrelik V6 motoruyla donatıldı ve gücü 469 beygire çıkartıldı.

Runabout’un 1180 kg gibi düşük ağırlığıyla bu güç birleşince 4.1 saniyede 0-100 km/sa hızlanma ve 270 km/sa maksimum hız ortaya çıkıyor. Altı ileri manuel şanzıman ve arkadan itişli yapı, sürücülere saf bir sportif deneyim vadediyor.

Barchetta (üzeri açık) ve targa (sökülebilir tavan) olmak üzere iki farklı konfigürasyonla sunulan modelin eski konsept tasarımla en büyük farkı ise far tasarımı. Yeni modelde pop-up farlara yer verilmiş.

Radikal bir tasarıma sahip olan Bertone Runabout, sadece 25 adet üretilecek ve her biri kişiselleştirilebilecek. Kişiselleştirmelerle bir biri nadir birer modele dönüşecek olan aracın 460.000 euroluk (23.7 milyon TL) bir fiyat etiketi olacak.

Yeni Runabout’un, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Retromobile 2026’da Ultimate Supercar Garage içerisinde dünya prömiyeri yapılacak.

OTOMOTİV TARİHİNE BERTONE DAMGASI

Bertone, 1912 yılında İtalya’nın Torino kentinde Giovanni Bertone tarafından karoser atölyesi olarak kuruldu. Özellikle 1950’lerden itibaren Bertone imzası taşıyan otomobiller, otomotiv dünyasında stil belirleyici oldu.

Bertone’nin gerçek altın çağı ise, efsanevi tasarımcı Marcello Gandini’nin 1960’ların ortasında şirkete katılmasıyla başladı. Gandini, otomobil tasarımında yenilik getiren birçok çizginin arkasındaki isimdir.

Bertone, yalnızca güzel otomobiller üretmekle kalmadı; pek çok ikonun doğmasına da öncülük etti:

-Lamborghini Miura (1966) – İlk modern süper otomobil olarak kabul edilir

-Lamborghini Countach (1971) – Kama formunun simgesi

-Lancia Stratos – Ralli dünyasının efsanesi

-Alfa Romeo Montreal

-Fiat X1/9

-Autobianchi A112

-Citroën BX

-BMW Garmisch Concept

Bu modellerin ortak noktası, dönemlerinin çok ötesinde tasarım anlayışına sahip olmaları.

Bertone ayrıca Fiat Cabrio modelleri, Opel Astra Cabrio, Alfa Romeo GT, Volvo C70’i üretim hattından çıkardı.

Şirket 2014 yılında iflas sürecine girdi ve üretim faaliyetlerini durdurdu. Daha sonra satın alınan marka haklarıyla butik bir üretici olarak yola devam eden Bertone, artık daha çok koleksiyonlar araçlar üretiyor.

